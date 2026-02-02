Chu Thanh Huyền lộ diện cổ vũ Quang Hải hết mình, nhan sắc ra sao giữa lúc bị chê phụ thuộc vào app sống ảo?

Tối 1/2, sân Hàng Đẫy trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước CLB Ninh Bình. Bên cạnh diễn biến hấp dẫn trên sân, khán đài cũng "nóng" không kém với sự xuất hiện của Chu Thanh Huyền - vợ của cầu thủ Quang Hải.

Không chỉ có mặt từ sớm để cổ vũ, Chu Thanh Huyền còn khiến nhiều người chú ý khi nhảy múa, reo hò đầy cuồng nhiệt mỗi lần đội nhà ghi bàn. Những khoảnh khắc ăn mừng vô tư, tràn đầy năng lượng của cô nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy tinh thần cổ vũ hết mình chứ không hề giữ hình ảnh "ngồi yên cho đẹp".

Nhan sắc đời thường trên khán đài: đơn giản nhưng vẫn nổi bật

Xuất hiện trên khán đài Hàng Đẫy, Chu Thanh Huyền chọn phong cách khá giản dị với áo tối màu, tóc xõa tự nhiên. Dưới ánh đèn sân vận động và trong những khoảnh khắc được chụp cận, gương mặt của cô nàng mang nét đời thường, làn da căng bóng, đường nét mềm mại.

Chu Thanh Huyền tình tứ bên Quang Hải sau trận đấu (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, chính những hình ảnh này lại khiến netizen tiếp tục bàn luận xoay quanh câu chuyện nhan sắc của bà xã Quang Hải khi có "app" và "không app" vốn từng gây xôn xao trước đó. Một số ý kiến cho rằng nhan sắc của Chu Thanh Huyền ngoài đời có phần khác so với những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, trong khi không ít người lại lên tiếng bênh vực, cho rằng ánh sáng sân vận động, góc chụp và khoảnh khắc biểu cảm hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến diện mạo.

Thực tế, trước những đồn đoán về việc dùng app chỉnh ảnh khiến "phong độ nhan sắc trồi sụt", Chu Thanh Huyền không lên tiếng giải thích hay đáp trả. Trên mạng xã hội, cô vẫn đăng tải hình ảnh sinh hoạt thường ngày, đi cổ vũ bóng đá và giữ thái độ khá thoải mái.

Việc Chu Thanh Huyền thoải mái nhảy múa, cổ vũ hết mình trên khán đài tối 31/1 cũng phần nào cho thấy cô không quá bận tâm đến những lời bàn tán, thay vào đó là tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng cùng đội bóng của Quang Hải.





Dù không phải nhân vật chính của trận đấu, nhưng mỗi lần xuất hiện, Chu Thanh Huyền vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Từ nhan sắc đời thường, phong cách ăn mặc đến biểu cảm tự nhiên trên khán đài, tất cả đều nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng.