Chu Thanh Huyền có đang "lố" quá không?

Chuyện dàn WAGs Việt xuất hiện trên những khán đài sân vận động V.League xưa nay không hiếm. Nhưng cách họ thể hiện cảm xúc lại khiến dân tình để lại nhiều nhận xét. Như mới đây, Chu Thanh Huyền - vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải đi xem bóng đá mà "content" còn hơn cả CLB của chồng làm truyền thông khiến dân tình tranh cãi.

Tối ngày 28/2, CLB CAHN thắng 3-1 trước HAGL tại vòng 14 V.League. Trên khán đài sân Hàng Đẫy xuất hiện nhiều nàng WAGs nhưng vợ Quang Hải lại là cô gái hiếm hoi xuống sân ăn mừng với chồng sau trận đấu. Việc người thân xuống sân chia vui sau chiến thắng vốn là hình ảnh nhân văn, nhưng cách Chu Thanh Huyền xuất hiện tự nhiên tại khu vực của các cầu thủ CAHN ăn mừng với người hâm mộ trên sân ngay sau trận đấu lại đang dấy lên những luồng quan điểm trái chiều.

Phải chăng, sự nồng nhiệt của cô nàng đang dần bước qua ranh giới của những quy định khắt khe trong bóng đá chuyên nghiệp? Khi những khu vực vốn chỉ dành cho nội bộ đội bóng và ban tổ chức lại có sự xuất hiện của "người nhà", liệu hình ảnh giải đấu có đang bị cá nhân hóa quá mức?

Quang Hải cùng Chu Thanh Huyền tiến về khu vực khán đài B ăn mừng cùng cầu thủ và BHL CLB CAHN sau trận đấu (Ảnh: FB Chu Thanh Huyền)

Chu Thanh Huyền ôm cổ chồng ăn mừng (Ảnh: FB Chu Thanh Huyền)

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên vợ Quang Hải xuống sân ăn mừng như một cầu thủ vừa thi đấu xong như vậy. Trước đó, khoảnh khắc nàng WAG sinh năm 2000 trên khàn đài VIP trận đấu của CAHN với Ninh Bình ngày 1/2 còn gây xôn xao hơn nữa. Ở khu vực mà có nhiều lãnh đạo VFF, VPF cùng nhiều khách mời quan trọng, cô nàng thản nhiên nhảy tưng tưng lên ăn mừng đầy quá khích. Vui có đấy, đội bóng của chồng thắng đấy nhưng cách thể hiện lại khiến dân tình đặt dấu hỏi về sự tiết chế giữa đám đông của Chu Thanh Huyền, nhất là khi cô đang được ngồi ở khu vực dành cho khách VIP.

Chu Thanh Huyền (quần trắng) nhảy tưng tưng ăn mừng giữa khu vực khán đài VIP (Ảnh cắt từ video Bóng đá & Đời sống)

Việc để người thân cầu thủ thoải mái tương tác tại khu vực trong sân có thể là liều thuốc tinh thần cho cá nhân, nhưng nhìn rộng ra, nó đặt dấu hỏi về sự chỉn chu mà một giải đấu hàng đầu đang hướng tới. Bóng đá cần cảm xúc, nhưng cảm xúc nếu không được đặt đúng chỗ dễ tạo nên sự "màu mè" không đáng có.