Chu Thanh Huyền cầm cả sấp 100k lì xì vẫn bị chê "keo kiệt" vì: Giàu như vậy phải cho 500k?

Mới đây, Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải chia sẻ một đoạn clip trên MXH về truyền thống lì xì ngày Tết trong gia đình. Theo đó, Chu Thanh Huyền cầm một cọc tiền mệnh giá 100k, đi mừng tuổi một vòng trẻ em, người lớn trong nhà. Vợ Quang Hải cũng bày tỏ ngắn gọn đây là thủ tục ngày Tết trong gia đình của mình.

Tuy nhiên, chuyện lì xì này của Chu Thanh Huyền lại bùng nổ tranh cãi trên MXH. Nhiều người cho rằng, với mức thu nhập của Chu Thanh Huyền, hơn nữa lại có chồng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, họ kỳ vọng cô phải mừng tuổi gia đình nhiều hơn con số 100k. Một số netizen bình luận: “Giàu như vậy phải mừng 500k”.

Chu Thanh Huyền gây tranh cãi vì lì xì họ hàng mỗi người 100k

Trong khi đó, phần lớn người xem lại bày tỏ việc lì xì vốn là phong tục tốt đẹp, tượng trưng cho lời chúc sức khỏe, bình an, vạn sự như ý. Những ý kiến này cũng cho rằng càng ngày, văn hóa lì xì càng bị biến tướng thành việc so đo thiệt hơn, quan trọng mức tiền trong phong bao lì xì hơn là ý nghĩa thực sự.

Chính vì vậy, nhiều người bênh vực Chu Thanh Huyền, cho rằng mừng tuổi mệnh giá bao nhiêu cũng được, quan trọng là sự chân thành dành cho gia đình. Hơn nữa, netizen theo dõi video cũng cho hay nhà Chu Thanh Huyền khá đông người, mừng tuổi mỗi người 100k cũng là một số tiền lớn và phù hợp.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mọi người cứ quan trọng hóa vậy, mừng 100k là nhiều rồi. Tết lì xì là để lấy may chứ không phải để kinh doanh đâu mà mọi người cứ toxic”.

- “Thấy các bạn cứ chê việc Huyền lì xì 100k. Mình thấy người ta mừng bao nhiêu cũng được, lấy lộc đầu năm thôi sao phải áp đặt ít hay nhiều”.

- “Mừng cả người lớn và trẻ nhỏ, đếm sơ sơ họ hàng cũng phải 20 người, mừng mỗi người 100k mà còn bị chê thì không hiểu phải thế nào mới vừa”.

- “Mình nghĩ 100k là phù hợp rồi, 500k có thể mừng cho những mối quan hệ gần hơn, thân hơn chẳng hạn”.

- “Chỉ là lấy may đầu năm thôi nhưng năm nào cũng có người bị chê vì lì xì 50k, 100k. Ngày càng bị mất ý nghĩa cho việc lì xì vì ai cũng so đo tài chính, giàu nghèo”.

Dẫu vậy, nhiều người cũng cho rằng việc Chu Thanh Huyền làm gì cũng chia sẻ lên mạng vô tình tạo ra nhiều thị phi cho cô. Netizen bày tỏ tính cách của vợ Quang Hải thẳng thắn, vui vẻ nhưng cũng nên tiết chế, chọn lọc trong việc thể hiện cuộc sống đời thường trên MXH. Bởi cư dân mạng cho rằng có người yêu thích cũng sẽ có antifan, do đó cô cần tinh tế, khéo léo hơn khi chia sẻ trên mạng để tránh gây ra tranh cãi ồn ào.

Song, đây không phải là lần đầu tiên Chu Thanh Huyền vướng vào tranh cãi liên quan đến cuộc sống thường ngày. Trước đó thời điểm gần Tết, cô cũng làm bùng tranh luận vì bày tỏ quan điểm: "Vì bây giờ em đã lấy chồng rồi, mà lấy chồng thì đương nhiên là phải theo chồng. Vậy nên Tết năm nay em vẫn sẽ ăn Tết ở nhà chồng".

Quan điểm của vợ Quang Hải đã vấp phải hai luồng dư luận đối lập. Nhiều người cho rằng phát ngôn này mang tính phiến diện và có thể khiến gia đình nhà ngoại cảm thấy chạnh lòng. Họ lập luận rằng Tết là dịp đoàn viên, cha mẹ nào cũng mong ngóng con cái trở về, không nên mặc định việc phụ nữ lấy chồng là phải theo nhà chồng. Rất nhiều chị em cũng muốn về nhà ngoại ăn Tết.

Ngược lại, không ít người bày tỏ sự đồng cảm với Chu Thanh Huyền. Nhóm ý kiến này cho rằng trong hoàn cảnh chồng vắng nhà, việc cô ở lại hỗ trợ bố mẹ chồng là hành động hiếu thảo và tâm lý. Hơn nữa, việc thăm nhà ngoại hoàn toàn có thể sắp xếp linh hoạt vào thời điểm trước hoặc sau Tết để vẹn cả đôi đường.

Dù gây tranh cãi, nhưng Chu Thanh Huyền chủ yếu đều giữ im lặng, không lên tiếng hay trả lời bất cứ bình luận nào. Cô vẫn chỉ tập trung vào cuộc sống, gia đình của mình và tận hưởng những ngày nghỉ Tết trọn vẹn.