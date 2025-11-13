Chủ thẩm mỹ viện Mailisa sở hữu dàn siêu xe 'khủng' cỡ nào?

Doanh nhân Phan Thị Mai thường được biết đến với biệt danh Mailisa - là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp. Bà là người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bà Phan Thị Mai từng tiết lộ đang sở hữu khoảng 40 chiếc xe, bao gồm cả siêu xe và xe siêu sang. (Facebook Mai Lisa)

Tháng 3/2025, bà Mai gây chú ý khi xuất hiện cùng dàn siêu xe di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng cũ) với tổng giá trị ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Trong đó có nhiều mẫu hiếm tại Việt Nam như Ferrari SF90 Stradale (giá lăn bánh trên 40 tỷ đồng), Lamborghini Aventador S (khoảng 45 tỷ đồng), McLaren Senna (hơn 30 tỷ đồng), Ferrari 488 Pista Spider (hơn 40 tỷ đồng) hay Aston Martin Vantage (15 tỷ đồng)...

Trước đó, trên trang cá nhân có tick xanh, bà Phan Thị Mai từng tiết lộ đang sở hữu khoảng 40 chiếc xe, bao gồm cả siêu xe và xe siêu sang. Để vận hành lượng xe lớn này, bà phải thuê đội ngũ tài xế và nhân sự hỗ trợ lên đến 40-50 người.

Theo chia sẻ của nữ doanh nhân, việc sở hữu các mẫu siêu xe không chỉ cần tiềm lực tài chính mà còn đòi hỏi thời gian và quy trình đặt hàng nghiêm ngặt. Nhiều mẫu xe phải chờ nhập khẩu trong vài năm mới có thể đưa về Việt Nam.

Năm 2022, bà Mai cũng từng tặng chồng chiếc siêu xe Koenigsegg Regera - một mẫu xe cực hiếm chỉ có 80 chiếc trên toàn thế giới.

Vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai sở hữu nhiều siêu xe "khủng". (Ảnh: Facebook Mai Lisa)

Tháng 9/2024, vợ chồng bà Phan Thị Mai – ông Hoàng Kim Khánh tiếp tục gây chú ý khi giới thiệu biệt phủ rộng hơn 4.000 m² tại phường Thới An (Quận 12 cũ, TP.HCM). Theo chia sẻ, công trình này mất hơn 6 năm để hoàn thiện, trong đó 2 năm cho khâu thiết kế và gần 5 năm xây dựng.

Không chỉ dừng ở đó, gia đình bà còn được cho là sở hữu nhiều bất động sản, nhà cửa và lâu đài tại nhiều địa phương khác, thể hiện tiềm lực kinh tế đáng nể.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 11/11, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại hàng loạt trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM, Đắk Lắk, Nghệ An.

Tại TP.HCM, công an xuất hiện tại tòa nhà 86-88-92 đường Huỳnh Văn Bánh - trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa. Khu vực xung quanh được lực lượng chức năng kiểm soát, người dân hiếu kỳ đứng theo dõi. Đến khoảng 12h15 cùng ngày, lực lượng chức năng rời khỏi tòa nhà.