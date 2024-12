Chủ showroom siêu xe đình đám tiết lộ: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chốt cùng lúc 2 xe Morgan, giá khoảng 16 tỷ đồng

Hôm nay (19/12), một chủ showroom chuyên bán siêu xe cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã đăng tải thông tin về việc doanh nhân này vừa bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm 2 chiếc Morgan. Cụ thể, chiếc màu trắng xanh thuộc phiên bản Plus Six, được bán chính hãng với giá khoảng 9 tỷ đồng. Chiếc màu đen mui đỏ là bản Plus Four, giá bán công bố khởi điểm từ 7 tỷ đồng.

Hình ảnh được chủ showroom siêu xe chia sẻ. Nguồn: Liêm Nguyễn

Trước đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng gây bất ngờ khi cầm lái một chiếc Morgan Plus Four chạy trên đường. Chiếc xe này được sản vào năm 2014 nhưng thường xuất hiện tại các sự kiện trưng bày ở Đắk Lắk, rất hiếm khi thấy lăn bánh trên đường.

Morgan Plus Four đời 2014 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Về phần 2 chiếc Morgan Plus Four và Plus Six mới tậu, cộng đồng mạng cho rằng chúng sẽ sớm bị đổi màu sao cho phù hợp với sở thích của “Qua” Vũ. Hầu hết những mẫu xe trong bộ sưu tập của vua cà phê Việt Nam bao gồm trắng, xám và xanh quân đội. Ngoài ra, những chiếc xe sẽ được dán ký hiệu “UN” ở hai bên cánh cửa.

Phần ngoại thất hai của phiên bản Plus Four và Plus Six không có quá nhiều khác biệt. Sự khác biệt giữa hai phiên bản này ở ngoại thất chỉ nằm ở một số chi tiết nhỏ như hốc gió bên hông xe của Plus Four được đặt trên nắp capo, hốc gió của Plus Six lại được thiết kế nằm ở các phần viền bánh xe phía trước.

Morgan Plus Four sử dụng khối động cơ BMW TwinPower Turbo 4 xy-lanh, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm (hộp số sàn 6 cấp) hoặc 400 Nm (hộp số tự động 8 cấp). Phiên bản này cần 5,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h với hộp số sàn và 4,8 giây với hộp số tự động.

Phiên bản cao cấp nhất Plus Six được trang bị động cơ BMW Turbo 6 xy-lanh thẳng hàng. Khối động cơ này sản sinh mức công suất lên tới 335 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Ngoài ông Đặng Lê Nguyên Vũ có rất nhiều đại gia và tay chơi khét tiếng tại Việt Nam từng hoặc đang sở hữu những dòng xe của Morgan. Tiêu biểu trong số đó phải kể tới 2 cái tên Cường Đô-la và Hoàng Kim Khánh.