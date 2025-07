Chủ shop Hà Nội bán hàng online, doanh thu hơn 834 tỷ đồng vừa bị bắt là ai?

Fanpage công khai “xả” hàng hiệu xa xỉ mỗi ngày

Từng được biết đến là một trong những fanpage bán hàng hiệu online có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, “Hycloset – New things by Hy” do Nguyễn Thị Thu Hường (1987, Hà Nội) vận hành hiện đang là tâm điểm chú ý sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra hành vi trốn thuế với doanh thu lên đến hơn 834 tỷ đồng.

Hiện trang fanpage “Hycloset – New things by Hy” vẫn đang hiển thị với gần 38.000 lượt theo dõi. Tại đây, có thể thấy các bài đăng thường xuyên cập nhật loạt sản phẩm của những thương hiệu xa xỉ toàn cầu như Louis Vuitton, Cartier, Hermes, Chanel, Versace, Rolex... kèm hình ảnh chụp cận chất liệu.

Fanpage với 38.000 lượt theo dõi

Có thể thấy, Nguyễn Thị Thu Hường thường xuyên đăng tải các bài chào mời bán hàng hiệu hấp dẫn, gợi ý về những “deal hời”. Không chỉ bán hàng, Hường cũng khuyến khích khách hàng thanh lý những món đồ cũ, khéo léo giữ vòng quay mua - bán liên tục.

Không chỉ trên fanpage, trên trang zalo cá nhân, người này cũng thường xuyên đăng tải các bài bán hàng với nội dung và hình ảnh tương tự. Các phiên livestream tương tác bán hàng cũng thường xuyên diễn ra thu hút sự chú ý của nhiều tín đồ thời trang hàng hiệu.

Trên fanpage, nhiều người đã không khỏi bất ngờ trước việc Hường bị bắt và để lại nhiều bình luận:

“Không tin nổi luôn đó, thấy làm ăn uy tín mà”

“Bán hàng có vẻ xịn mà trốn thuế thì cũng là sai rồi.”

“Doanh thu hơn 800 tỷ mà không đóng thuế là sao trời?”

Bên cạnh fanpage công khai, “Hycloset” còn vận hành Hội nhóm kín bán hàng riêng “Hycloset – Hang Hieu Authentic” và nhóm chat zalo “Vip Hycloset”. Tuy nhiên, sau khi thông tin chủ shop Nguyễn Thị Thu Hường bị tạm giữ hình sự được công bố, Hội nhóm kín đã đột ngột biến mất khỏi Facebook, để lại nhiều thắc mắc và đồn đoán trong cộng đồng mạng.

Doanh thu hơn 834 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại: phường Láng, thành phố Hà Nội) có dấu hiệu trốn thuế.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của Hường phát sinh doanh thu đặc biệt lớn lên đến hơn 834 tỷ đồng, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế số tiền là hơn 12,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường và 6 nhân viên chốt đơn, đóng hàng, check tin nhắn, quảng cáo. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 9/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Hường và địa điểm livestream bán hàng, kho hàng thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng, phần lớn trong đó không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Thu Hường về hành vi Trốn thuế. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.