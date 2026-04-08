Chú rể Trung Quốc nói nhầm một câu khiến cả đám cưới cười nghiêng ngả

Hoàng Phúc |

Chú rể Trung Quốc khiến nhiều người bật cười khi phát biểu tiếng Việt trong lễ cưới. Anh nói nhầm “không làm em thất vọng” thành “không đánh em”.

Màn phát biểu khiến cả đám cưới cười nghiêng ngả của chàng rể Trung Quốc

Trên mạng xã hội ở Quảng Trị đang lan truyền video ghi lại khoảnh khắc này xuất hiện sau lễ cưới diễn tại xã Ninh Châu (Quảng Trị) giữa chú rể Đại Cường (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc) và cô dâu Lê Hồng Nhung (SN 1998, quê thôn Tây Cổ Hiền).

Trước khi chồng phát biểu, cô dâu Hồng Nhung đã "rào trước" với hai bên gia đình và quan khách rằng chú rể chưa thạo tiếng Việt, mong mọi người thông cảm nếu có sai sót.

Ban đầu, Đại Cường khá tự tin với những câu chào hỏi và lời cảm ơn. Tuy nhiên càng về sau, việc phát âm trở nên khó khăn hơn. Chú rể nhiều lần dừng lại suy nghĩ, thỉnh thoảng quay sang nhìn cô dâu như tìm sự trợ giúp. Những khoảnh khắc lúng túng khiến cả hôn trường bật cười, còn cô dâu và chú rể cũng nhiều lần cười theo.

Khoảnh khắc khiến không khí buổi lễ có một màn bất cười nghiêng ngả, nhất là khi Đại Cường đọc câu "anh hứa sẽ không đánh em", thay vì "không làm em thất vọng" như dự định ban đầu.

Dù vậy, chú rể vẫn kiên trì đọc hết bài phát biểu. Nhiều lần cô dâu định cầm micro nói thay, nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành phần nói của mình.

Chia sẻ sau lễ cưới, Hồng Nhung cho biết ban đầu cô định để chồng nói tiếng Trung rồi mình dịch lại, nhưng Đại Cường muốn trực tiếp nói tiếng Việt để thể hiện sự chân thành với gia đình vợ.

"Anh ấy tự chuẩn bị nội dung rồi dùng Google dịch, không nhờ tôi kiểm tra trước nên mới có những tình huống hài hước như vậy. Nhưng với tôi, đó là kỷ niệm rất đáng nhớ", Nhung nói.

Chú rể Trung Quốc gây cười trong đám cưới Quảng Trị với phát biểu hài hước - Ảnh 1.

Cô dâu cũng bật cười trước màn phát biểu của chú rể người Trung Quốc. Ảnh: Cắt từ clip

Chú rể Trung Quốc gây cười trong đám cưới Quảng Trị với phát biểu hài hước - Ảnh 2.

Ảnh cưới của cặp đôi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cặp đôi quen nhau vào năm 2025 qua một lần kết nối công việc. Sau thời gian trò chuyện và tìm hiểu, Đại Cường dần chinh phục Hồng Nhung bằng sự chân thành và kiên trì. Tình cảm lớn dần, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Ban đầu, gia đình cô dâu cũng có phần băn khoăn khi con gái lấy chồng nước ngoài, lo lắng về khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa. Tuy nhiên, qua nhiều lần về thăm quê vợ, Đại Cường luôn thể hiện thiện chí hòa nhập, cố gắng giao tiếp bằng tiếng Việt và tạo ra nhiều khoảnh khắc vui vẻ với gia đình. "Chính sự chân thành của anh ấy khiến bố mẹ tôi dần yên tâm", Hồng Nhung chia sẻ.

Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước màn phát biểu "chưa sõi" nhưng đầy tình cảm của chú rể. Không ít bình luận cho rằng chính sự mộc mạc, vụng về ấy lại làm nên một lễ cưới đặc biệt và đáng nhớ.

Theo kế hoạch, sau đám cưới, vợ chồng Hồng Nhung sẽ trở lại TPHCM sinh sống và làm việc. Đại Cường hiện tham gia một dự án điện năng lượng, còn Hồng Nhung kinh doanh riêng. Cả hai cho biết sẽ tiếp tục học hỏi, thích nghi với cuộc sống chung và cùng nhau xây dựng tương lai.

