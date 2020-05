Chú rể trong câu chuyện "Yêu và cưới trong 10 ngày" hot MXH lên tiếng: "Mình không thêu dệt hoàn toàn, còn chuyện tình cảm, đúng hay sai chỉ tương lai mới biết"

Tình yêu luôn chứa đựng những điều khó nói, khó giải thích. Việc yêu 10 năm vẫn tan vỡ hay chỉ yêu 10 ngày đã thành vợ thành chồng hoàn toàn có thể xảy ra. Giống như câu chuyện đang dậy sóng các diễn đàn mạng từ tối qua đến hôm nay. Nhưng liệu sự thật có giống như những gì bài viết chia sẻ?

Mới đây, câu chuyện yêu 10 ngày rồi cưới của chú rể điển trai đã tạo "cơn sóng" bình luận trên các trang mạng. Anh chàng này viết rất ngắn gọn mà đọc xong ai cũng choáng váng: "Chuyện thật mà cứ như đùa, yêu và cưới trong 10 ngày. Ngày đầu tiên gặp em rồi đi xem phim. Ngày thứ 3 cầu hôn rồi ăn hỏi luôn. Và giờ chuẩn bị cưới đến nơi rồi".

Bài đăng thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nghe qua thì cặp đôi "cực phẩm" về nhan sắc này quả thật có câu chuyện tình yêu cấp tốc đến ly kì như phim.

Liên hệ với chú rể Biên Cương thì sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Anh cho biết: "Câu chuyện mình chia sẻ vui chút nhưng không hẳn là mình thêu dệt để câu like. Vợ chồng mình đến 17/5 này chính thức đám cưới, biết nhau thì rất lâu rồi nhưng yêu mới được nửa năm. Chuyện 10 ngày yêu bắt nguồn từ việc cô ấy giận mình, rất căng thẳng. Mình có nói sẽ chinh phục lại cô ấy từ đầu kể từ khi cô ấy giận. Và quá trình 10 ngày ấy đúng như 1 cặp đôi mới quen rồi yêu nhau".

Về việc có nhiều người cho rằng, vợ Cương đồng ý cưới anh nhanh chóng là do điều kiện vật chất của chồng, Cương hoàn toàn phủ nhận. "Bọn mình biết nhau từ cái ngày mình còn đi xe máy cà tàng đi ship hàng, thi thoảng comment vài câu xã giao. Nửa năm trở lại đây mình chủ động bắt chuyện, tán tình tìm hiểu và yêu rồi mới quyết cưới. Lúc mình tán vợ nhìn các 'đối thủ' mà không nghĩ sẽ rước được cô ấy về. Toàn đàn ông thành đạt, đi xe sang tới với cô ấy mà không hiểu sao cô ấy lại chọn mình", Cương tâm sự.

Chân dung chú rể "cực phẩm" được dân mạng share rầm rộ

Là 1 chàng trai tự lập từ sớm và đa nghề, Cương đang làm quản lý cho 1 hệ thống thẩm mỹ tại Hà Nội và quản lý streamer Bigo, kinh doanh các thiết bị livestream. Vợ anh cũng kinh doanh riêng nên thu nhập của cả 2 tương đối ổn định.



Tình yêu của Cương cũng rất giản dị và đời thường như bao cặp đôi khác. Thời gian 2 người chính thức yêu nhau không quá dài nhưng có lẽ là đủ cho quyết định đám cưới. Cương nhớ lại: "Lúc vừa mới đồng ý yêu mình được mấy hôm thì cô ấy bị ốm nằm viện. Mình nghe tin là ngay lập tức từ Hà Nội về Thái Nguyên.

Mình cũng trải qua vài mối tình rồi nhưng Tết vừa rồi là năm đầu tiên mình đón Giao thừa cùng người yêu. Thời điểm cảm thấy đây đúng người mình cần và muốn gắn bó nên mình quyết định cầu hôn. Mình giả vờ hỏng xe rồi kêu vợ mình xuống ngó lốp xe. Chắc lúc đó cô ấy cũng bất ngờ vì đang cầm đèn điện thoại soi thì loạt bóng bay bay ra rồi 'bị cầu hôn'".

Sau 1 bài đăng nhận về nhiều luồng ý kiến, Cương cho biết hiện tại chỉ lo cho vợ bị đánh giá sai bởi nhiều người sẽ không hiểu được sự thật đằng sau bài đăng ấy. Anh thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Mình thấy thời buổi bây giờ làm gì có 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng. Năng lực kém lại đổ cho đàn bà thực dụng , giữa thực tế và thực dụng khác nhau hoàn toàn.

Chắc chắn phụ nữ ai cũng muốn lấy 1 người có khả năng lo cho gia đình về cả vật chất và tinh thần. Chỉ có phụ nữ dại mới lấy 1 người không thể lo được cho mình (nếu anh ta nghèo vật chất thì anh ta phải giàu ý chí).

Không phải ai sinh ra đều được đặt sẵn ở vạch đích và mình cũng vậy. Mọi người nhìn trang cá nhân của mình mà đánh giá vợ mình tham giàu thì thật sự quá phiến diện. Mình từng có cuộc sống khó khăn, bươn trải đủ thứ nghề. Năm 2 đại học vẫn còn đạp xe đạp đi làm phục vụ bàn với mức lương bèo bọt.

Do 1 phần may mắn và nỗ lực, cuộc sống ổn định hơn, tích góp mua được xe ô tô để đi lại phục vụ công việc (so với xã hội cũng chỉ là hạt cát sa mạc nhưng là công sức bỏ ra nên mình trân trọng).

Là đàn ông đừng bao giờ ngồi ước có tiền hay bằng người nọ người kia, hãy cứ cố gắng hết mình đi nếu không giàu thì cũng sẽ có cuộc sống đầy đủ, sau này không để vợ con phải khổ.

Mình cũng từng nghe về cặp đôi yêu 18 ngày, đăng kí xong không tổ chức cưới nữa. Và mình đã chứng kiến rất nhiều cặp yêu nhau đến cả thập kỉ nhưng cái kết vẫn là chia tay. Về thời gian yêu thì đừng mang ra cân đo đong đếm bởi yêu lâu chưa chắc đã hạnh phúc và yêu nhanh chưa chắc đã khổ. Đúng hay sai phải tương lai mới biết. Có rất nhiều đôi yêu nhau tính bằng năm nhưng họ kết thúc bằng 1 câu 'không hợp' (chắc chắn nó chỉ là cái cớ)".

Cương cũng khẳng định, tất cả những thứ bề ngoài không thể đánh giá chắc chắn được điều gì. Cũng giống như việc đàn ông nói yêu bạn nhiều không có nghĩa là anh ta chung thủy cả đời với bạn. Tất cả phải được thể hiện bằng hành động. Đó là việc anh muốn lên tiếng rõ ràng để bảo vệ vợ mình.

Hiện tại cặp đôi Cương - Thu đang gấp rút chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra sắp tới. Chú rể chốt lại: "Chúng ta gặp được nhau đã là cái duyên lớn rồi nhưng giữ được người ấy bên mình hay không không chỉ là may mắn mà còn nhờ phần lớn vào sự chân thành của bản thân. Bất cứ tình yêu nào cũng phải được nuôi dưỡng bằng chính sự cố gắng của cả 2 phía chứ không phải những lời tiêu cực trên cái nhìn chủ quan của người ngoài".