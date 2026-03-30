Chú rể ở Nghệ An tử vong ngay trước ngày cưới: Đang từ nhà cô dâu về thì gặp nạn

Dư luận mới đây xót xa trước thông tin một nam thanh niên 25 tuổi gặp tai nạn giao thông tử vong ngay trước ngày cưới. Được biết, chú rể sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mai (30/3). Vụ việc xảy ra tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An cho biết vụ tai nạn xảy ra giữa xe bồn và xe máy. Nạn nhân là anh M. (ngụ xóm 2, Đại Sơn, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29/3, anh M. điều khiển xe máy từ nhà cô dâu ở xóm bên cạnh về nhà. Khi đi tới đoạn đường liên xã, xe máy của anh xảy ra va chạm với một chiếc xe bồn đang dừng đổ bê tông làm mương bên đường. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng. (Ảnh: Dân trí)

Báo Dân trí thông tin thêm, tại hiện trường, người dân địa phương cho biết gia đình nạn nhân đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trọng đại vào ngày mai song sự việc xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng bàng hoàng.

Nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình chú rể vì sự mất mát quá lớn: "Bố mẹ chú rể, cô dâu sẽ ra sao đây? Ngày vui lại hóa đau buồn thế này, thương quá".

Lực lượng chức năng khi nhận tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.