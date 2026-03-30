Chú rể ở Nghệ An tử vong ngay trước ngày cưới: Đang từ nhà cô dâu về thì gặp nạn

Lam Giang (Tổng hợp) |

Gia đình chú rể đã chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 30/3 nhưng tai nạn xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng bàng hoàng.

Dư luận mới đây xót xa trước thông tin một nam thanh niên 25 tuổi gặp tai nạn giao thông tử vong ngay trước ngày cưới. Được biết, chú rể sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mai (30/3). Vụ việc xảy ra tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. 

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An cho biết vụ tai nạn xảy ra giữa xe bồn và xe máy. Nạn nhân là anh M. (ngụ xóm 2, Đại Sơn, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An). 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29/3, anh M. điều khiển xe máy từ nhà cô dâu ở xóm bên cạnh về nhà. Khi đi tới đoạn đường liên xã, xe máy của anh xảy ra va chạm với một chiếc xe bồn đang dừng đổ bê tông làm mương bên đường. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. 

Chú rể ở Nghệ An tử vong ngay trước ngày cưới: Đang từ nhà cô dâu về thì gặp nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng. (Ảnh: Dân trí)

Báo Dân trí thông tin thêm, tại hiện trường, người dân địa phương cho biết gia đình nạn nhân đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trọng đại vào ngày mai song sự việc xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng bàng hoàng. 

Nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình chú rể vì sự mất mát quá lớn: "Bố mẹ chú rể, cô dâu sẽ ra sao đây? Ngày vui lại hóa đau buồn thế này, thương quá". 

Lực lượng chức năng khi nhận tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Nga công bố video UAV tập kích, tuyên bố phá hủy "trận địa Patriot" tỷ đô của Ukraine

Nga công bố video UAV tập kích, tuyên bố phá hủy "trận địa Patriot" tỷ đô của Ukraine

Khoảnh khắc sét đánh thẳng vào toà nhà cao nhất thế giới: Cảnh tượng như ngày "tận thế" ở Dubai

Khoảnh khắc sét đánh thẳng vào toà nhà cao nhất thế giới: Cảnh tượng như ngày "tận thế" ở Dubai

Vụ hàng trăm thiếu niên lao vào ẩu đả: Ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm

Vụ hàng trăm thiếu niên lao vào ẩu đả: Ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm

Trực thăng cứu hỏa va vách đá, rơi thẳng vào đám cháy lớn, tình trạng phi công ra sao?

Trực thăng cứu hỏa va vách đá, rơi thẳng vào đám cháy lớn, tình trạng phi công ra sao?

