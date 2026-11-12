Chú rể của Phương Mỹ Chi sau đám cưới ở Hà Nội: "Như một giấc mơ đẹp đến nỗi lưu luyến mãi không muốn thức dậy"

Chú rể của Phương Mỹ Chi chia sẻ loạt tâm sự sau đám cưới tại Hà Nội.

Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca Day 2 của Phương Mỹ Chi diễn ra tối 7/11 tại Hà Nội tiếp tục để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, trong đó có màn xuất hiện bất ngờ của Bảo Định bên cạnh Phương Mỹ Chi. Đáng chú ý, nam diễn viên không có tên trong danh sách khách mời được công bố trước chương trình, khiến màn tái hợp càng thêm bất ngờ. 5 ngày sau đêm diễn, Bảo Định mới đăng tải loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc trên sân khấu cùng Phương Mỹ Chi, kèm theo những dòng tâm sự đầy cảm xúc về kỷ niệm đặc biệt này.

Bảo Định chia sẻ cảm xúc sau Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca tại Hà Nội

Trên trang cá nhân, Bảo Định chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của anh và Phương Mỹ Chi trong đêm diễn thứ hai của Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca. Từ màn xuất hiện bất ngờ, những tiết mục biểu diễn chung đến khoảnh khắc cả hai tái hiện hình ảnh cô dâu, chú rể trên sân khấu.

Đi kèm loạt ảnh là những dòng tâm sự của Bảo Định: “Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ký ức. Như một giấc mơ đẹp đến nỗi lưu luyến mãi không muốn thức dậy”. Nam diễn viên tiếp tục viết: “Một lời cảm ơn gửi vào gió, một lời chúc gửi vào trăng và một lời hứa gửi vào những cơn mưa. Khi gió thổi đến sẽ là những thầm thì biết ơn, khi đêm sáng trăng thì sẽ thấy không còn sợ hãi và khi mưa đến sẽ giúp rửa trôi những muộn phiền”.

Nhiều khoảnh khắc trong đêm nhạc hội được Bảo Định đăng tải trên trang cá nhân

Cuối bài đăng, Bảo Định gửi lời đến “quý khán giả muôn nơi và những người thương”, kèm biểu tượng hoa và trái tim vàng. Bài viết được đăng tải cùng nhiều hình ảnh từ sân khấu, trong đó có khoảnh khắc nam diễn viên thổi sáo và những màn trình diễn chung với Phương Mỹ Chi.

Trước đó, tại Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca Day 2 diễn ra tối 7/11 ở Hà Nội, Bảo Định bất ngờ xuất hiện bên cạnh Phương Mỹ Chi dù không có tên trong danh sách khách mời được công bố trước chương trình. Nam diễn viên góp mặt trong hai tiết mục Dắt Anh Chơi Hội và Liễu Yếu Đào Tơ.

Đặc biệt, ở phần trình diễn Liễu Yếu Đào Tơ, cả hai liên tục có những tương tác thân mật, từ ánh mắt tình tứ đến những cử chỉ gần gũi trên sân khấu. Sau tiết mục, trước yêu cầu của khán giả, Bảo Định còn tiến đến ôm Phương Mỹ Chi khiến nữ ca sĩ không giấu được vẻ ngượng ngùng, trong khi khán giả bên dưới liên tục reo hò.

Tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca Day 2 tại Hà Nội, Bảo Định bất ngờ xuất hiện dù trước đó không có tên trong danh sách khách mời

Màn tái hợp tiếp tục được nối dài với Thiên Đường Với Người Thương. Phương Mỹ Chi và Bảo Định một lần nữa hóa thân thành cô dâu, chú rể, đưa câu chuyện tình yêu của Chi và Định từ MV lên sân khấu. Tiết mục được dàn dựng theo màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ, có thiệp cưới, sính lễ, quà cưới và cả những đoạn clip ghi lại cảnh đếm phong bì. Đáng chú ý, ở cuối phần trình diễn, cả hai cùng ngồi trên chiếc xích lô đi vòng quanh khán đài để chào quan viên hai họ giữa tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả.

Từ màn kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương đến những lần xuất hiện trên sân khấu cùng nhau, Phương Mỹ Chi và Bảo Định luôn nhận được sự quan tâm của khán giả

Từ màn kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương đến lần tái hiện đám cưới trên sân khấu Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM hồi tháng 10, Phương Mỹ Chi và Bảo Định liên tục có những màn tương tác thu hút sự chú ý. Hình ảnh cặp đôi Chi và Định cùng câu chuyện tình yêu mang màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Vì vậy, màn tái hợp tại Hà Nội lần này tiếp tục trở thành điểm nhấn, nhất là khi cả hai không chỉ cùng biểu diễn mà còn mang đến thêm nhiều khoảnh khắc thân mật, hài hước trên sân khấu.

Ảnh: FBNV