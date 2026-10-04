“Chú rể” của Phương Mỹ Chi bày tỏ trong đám cưới tại TP.HCM: "Được gặp em là điều rất đặc biệt"

Cặp đôi tương tác ăn ý, dành nhiều lời nhắn nhủ cho nhau trước chứng kiến của hàng nghìn người.

Tối 3/10, Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi diễn ra tại sân Tao Đàn, TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sự kiện quy tụ hơn 5.000 người đến theo dõi, mang đến loạt tiết mục thuộc album Dân Chơi Dân Ca cùng những ca khúc nổi tiếng trong hành trình ca hát của nữ ca sĩ. Trong số đó, Thiên Đường Với Người Thương là một trong những tiết mục được chờ đợi, đặc biệt khi sân khấu còn có sự xuất hiện của diễn viên Bảo Định.

Sự xuất hiện của diễn viên Bảo Định cùng Phương Mỹ Chi tại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca nhận được nhiều sự quan tâm

Đáng chú ý, sân khấu Thiên Đường Với Người Thương còn đưa câu chuyện tình trong MV ra đời thực. Một đoạn phim ngắn chưa từng được công bố bất ngờ được trình chiếu, hé lộ thêm những khoảnh khắc của Phương Mỹ Chi và Bảo Định, khiến hàng nghìn khán giả phấn khích. Ngay sau đó, cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu và tái hiện hình ảnh cặp đôi Khmer từng được khán giả yêu thích trong MV phát hành hồi tháng 8.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định mang đám cưới hoành tráng trong MV ra đời thực

Từ những nhân vật gắn bó với nhau từ thuở nhỏ đến khi nên duyên vợ chồng, Phương Mỹ Chi và Bảo Định một lần nữa hóa thân thành cô dâu, chú rể, đưa hình ảnh “đám cưới Khmer” vốn chỉ xuất hiện trong MV trở thành một khoảnh khắc có thật trên sân khấu Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca.

Sau tiết mục Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục dành thời gian giao lưu với khán giả. Cả hai chia sẻ về hành trình đồng hành cùng nhau trong sản phẩm âm nhạc cũng như những trải nghiệm đặc biệt mà sân khấu lần này mang lại.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định chia sẻ sau tiết mục Thiên Đường Với Người Thương

Bảo Định cho biết việc gặp gỡ Phương Mỹ Chi là một dấu mốc đặc biệt đối với anh, bởi từ khi đồng hành cùng nữ ca sĩ, anh có cơ hội trải qua nhiều trải nghiệm lần đầu. Nam diễn viên chia sẻ: “Anh nghĩ việc được gặp em là một điều rất đặc biệt. Trong hành trình này, từ khi gặp em, anh đã có rất nhiều lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên anh được gặp nhiều khán giả đông như vậy, lần đầu tiên được đứng trên một sân khấu lớn và cũng là lần đầu tiên anh có cơ hội mời gia đình mình đến xem.”

Phương Mỹ Chi và Bảo Định chia sẻ về nhau trên sân khấu

Đáp lại, Phương Mỹ Chi gửi lời chúc đến Bảo Định và cho biết cô không biết tương lai của cả hai sẽ như thế nào, nhưng vẫn mong nam diễn viên có thật nhiều sức khỏe để theo đuổi những hoài bão riêng. Nữ ca sĩ cũng để ngỏ khả năng cả hai sẽ tiếp tục đồng hành nếu còn duyên: “Em không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng em rất mong anh sẽ luôn có nhiều sức khỏe và thực hiện được những hoài bão của mình trong tương lai. Và nếu chúng ta vẫn còn duyên, em tin rằng mình sẽ tiếp tục xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của nhau.”

Những khoảnh khắc giao lưu trên sân khấu và những chia sẻ chân thành của Phương Mỹ Chi, Bảo Định nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo khán giả có mặt tại sự kiện. Nhiều tiếng reo hò và cổ vũ liên tục vang lên, góp phần tạo nên không khí gần gũi, sôi động cho phần giao lưu của cả hai.

Khoảnh khắc giao lưu trên sân khấu và những chia sẻ chân thành của Phương Mỹ Chi, Bảo Định nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo khán giả

Trước đó, trong MV Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi từng gây chú ý khi lần đầu kết hợp cùng Bảo Định, hóa thân thành một cặp đôi có chuyện tình kéo dài từ thuở nhỏ đến khi nên duyên vợ chồng. Lấy bối cảnh văn hóa Khmer Nam Bộ, MV Thiên Đường Với Người Thương mang đến câu chuyện tình yêu giàu màu sắc văn hóa, đồng thời tạo nên một cơn sốt trong làng nhạc Việt vào tháng 8.

Trong MV Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi từng gây chú ý khi lần đầu kết hợp cùng Bảo Định, hóa thân thành một cặp đôi có chuyện tình kéo dài từ thuở nhỏ đến khi nên duyên vợ chồng

Đặc biệt, những khoảnh khắc tương tác giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong MV cũng nhận được nhiều phản hồi từ người xem, góp phần tạo thêm sức hút cho sản phẩm. MV sau đó liên tục ghi nhận những thành tích đáng chú ý trên YouTube, từng vươn lên vị trí #1 YouTube Trending Vietnam và thu hút hàng chục triệu lượt xem. Đến nay, sản phẩm đã vượt mốc 32 triệu lượt xem, trong khi hình ảnh cặp đôi Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Hiện tại, những tương tác giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả

Hiện tại, những tương tác giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, màn tái xuất cùng nhau tại Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều sau đêm nhạc. Từ những chia sẻ trên sân khấu đến màn tái hiện câu chuyện tình trong Thiên Đường Với Người Thương, cả hai tiếp tục thu hút sự chú ý và khiến khán giả dành nhiều sự quan tâm cho màn kết hợp này.

Ảnh: FBNV