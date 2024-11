Chủ quán trà đá Sơn Tùng M-TP ngồi uống bức xúc, tiết lộ nguồn cơn khiến quán bị dẹp

Sau khi Sơn Tùng M-TP đăng tải khoảnh khắc "uống trà đá mà chả ai ra cùng" trên fanpage, đã có rất nhiều người hâm mộ tìm ra và đến quán vỉa hè này để trải nghiệm.

Quán trà đá nhỏ trước cửa chùa Chân Tiên thuộc phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, đã phải đón tới hàng chục các vị khách trẻ vào đầu giờ chiều. Họ đến ngoài uống trà đá ra thì việc chính là chụp ảnh check-in tại địa điểm này. Một số bạn trẻ còn đứng hẳn xuống dưới lòng đường để chụp ảnh, gây ảnh hưởng đến giao thông.

"Tôi đã nhắc nhở rồi nhưng các bạn đó không nghe, cứ tràn xuống hai bên đường chụp ảnh", chủ quán nước (62 tuổi) bày tỏ sự bức xúc trên Tạp chí Tri thức.

"Các bạn làm thế này ảnh hưởng tôi quá. Bán hàng ở đây mấy chục năm nay, chưa bao giờ tôi gặp phải tình huống này. Khéo ngày mai tôi không dám dọn hàng mất".

Rất nhiều bạn trẻ đã đứng cả xuống dưới lòng đường để chụp ảnh

Nữ chủ quán cho biết, Sơn Tùng M-TP đã ghé qua quán và ngồi uống nước vào ngày 25/11 vừa qua. Ca sĩ người Thái Bình chỉ uống chút nước và chụp hình sau đó rời đi.

Sau khi có rất nhiều bạn trẻ tới quán trà đá gây mất trật tự, vào khoảng hơn 15h lực lượng công an phường Lê Đại Hành đã có mặt để giải tán đám đông và yêu cầu chủ quán nước chấn chỉnh hoạt động kinh doanh.

"Quán trà đá mở cửa từ lâu. Trước đó, quán chỉ lác đác vài khách ngồi. Nhưng ngày 27/11 lượng khách tới quá đông. Nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh và ngồi tràn kín lối vỉa hè, không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn nên chúng tôi cho tạm đóng cửa", vị đại diện công an phường Lê Đại Hành chia sẻ trên Dân trí.

Việc tụ tập quá đông người gây mất trật tự

Trước đó, Sơn Tùng M-TP đã chia sẻ hình ảnh ngồi uống trà đá vỉa hè trên fanpage có hơn 14 triệu lượt theo dõi. Chỉ vài giờ sau đó, bài viết này đã nhận hơn 500 nghìn lượt tương tác và "trà đá vỉa hè" đã nhanh chóng trở thành trào lưu mới trên mạng xã hội.