Chủ quán tổ chức cho 7 người ăn nhậu còn thách thức chủ tịch thị trấn "tôi đưa tay cho anh còng"

Ngày 18/8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài hơn 7 phút ghi cảnh một người đàn ông to tiếng với đoàn kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 của thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Trong clip, người đàn ông vi phạm còn lớn tiếng thách thức một thành viên trong đoàn là chủ tịch UBND thị trấn Ea Knốp Nguyễn Thanh Hưng.

"Tôi xin lỗi anh nha, anh nói với ai chứ tôi không ngán anh đâu. Anh căn cứ văn bản anh còng tôi đi. Tôi đưa tay cho anh còng…", người đàn ông nói.

Sáng 19/8, trao đổi với báo Tuổi trẻ, thượng tá Nguyễn Văn Dân, trưởng Công an huyện Ea Kar, cho biết cơ quan chức năng thị trấn Ea Knốp đã lập biên bản đối với chủ một quán nhậu trên.



Trước đó, tối 17/8, tổ công tác phòng chống dịch phát hiện một quán nhậu có khách bên trong, nghi vấn vi phạm chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch nên kiểm tra, nhắc nhở.

Đoàn công tác có đại diện chính quyền, y tế, công an phát hiện trong quán có 7 người đang nhậu.

Tại đây, chủ quán cho rằng mình ăn nhậu trong khuôn viên quán, cũng là nhà ở do có 3 người bạn ở huyện M’Đrắk (gần đó) đến công việc, trời đã tối nên ông mời cơm. Việc mời cơm này là do bạn bè lâu ngày, không phải do quán đang kinh doanh…

Cũng tại Đắk Lắk trong ngày 18/8, UBND huyện Ea Súp đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với 2 trường vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Ia Rvê.



Cụ thể, ông N.P.N. (43 tuổi, tạm trú thôn 2, xã Ia Rvê) và ông H.D.T (37 tuổi, tạm trú thôn 6, xã Ia Rvê) là những người đi từ vùng dịch trở về địa phương, thuộc đối tượng phải cách ly tại nhà theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên vào tối 11/8, khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Ia Rvê ra quân kiểm tra việc chấp hành các biện pháp cách ly, theo dõi y tế tại nhà đã phát hiện ông N.P.N. và ông H.D.T. đang tổ chức ăn nhậu tại nơi ông N.P.N. thực hiện cách ly.

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đắk Lắk.

Tại tỉnh Đắk Lắk, kể từ đợt dịch thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27/4) đến sáng 19/8, toàn tỉnh đã có 549 ca mắc Covid-19, 153 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện.

Tổng hợp