Chủ quán lẩu kinh doanh “không lấy tiền khách” nhưng vẫn lãi hơn 129 tỷ đồng: Cảnh sát vào cuộc điều tra phát hiện hơn 600 người “tự nguyện” chuyển 115 tỷ đồng

Trưa 27/5/2023, bà Chu ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) ghé quán lẩu quen gần nhà để ăn trưa thì bất ngờ phát hiện quán đã đóng cửa. Sự việc khiến bà hoang mang, bởi trước đó chính nơi này từng mời gọi bà góp vốn vào “dự án nuôi bò lấy lãi”. Việc quán lẩu đột ngột biến mất khiến bà lo sợ sẽ mất trắng số tiền lớn đã đầu tư.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi

Bà Chu biết đến quán lẩu qua lời giới thiệu của bạn bè. Sau bữa ăn miễn phí, một nhân viên tự xưng là “bà quản gia nhỏ” đã tiếp cận, mời bà đầu tư vào dự án chăn nuôi bò thịt của công ty. Theo lời người này, thịt bò trong nồi lẩu đều do công ty tự nuôi, chỉ cần bỏ ra tối thiểu 10.000 NDT (gần 37 triệu đồng), nhà đầu tư có thể “nuôi” một con bò, nhận lãi hàng tháng, với tỷ suất hoàn vốn hàng năm lên tới 50%.

Bị hấp dẫn bởi mức lợi nhuận cao, bà Chu đầu tư 50.000 NDT. Một tháng sau, bà nhận được hơn 2.000 NDT tiền lãi nên càng tin tưởng, tiếp tục góp thêm 50.000 NDT nữa. Sau khi đầu tư tổng cộng 100.000 NDT (hơn 369 triệu đồng), bà còn được mời tham quan “căn cứ chăn nuôi” ở Nội Mông. Tại đây, bà thấy đàn gia súc thả trên thảo nguyên, thậm chí còn tự tay cho bò ăn nên rất tin tưởng vào dự án.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ bà Chu, nhiều người khác cũng rơi vào bẫy tương tự. Bà Lục, một người tham gia khác, cho biết từng ăn lẩu miễn phí ba lần mà không có ý định đầu tư. Tuy nhiên, vì bạn bè xung quanh đều góp vốn, bà Lục ngại nên cũng bỏ ra 10.000 NDT đầu tư. Số tiền này sau đó tăng lên 130.000 NDT (hơn 480 triệu đồng).

Tuy nhiên, sự thật phơi bày khiến nhiều người bàng hoàng. Cảnh sát địa phương xác định “trang trại chăn nuôi” ở Nội Mông chỉ là giả mạo. Những chuyến tham quan thực chất được các đối tượng lừa đảo dàn dựng công phu nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Hơn 600 người bị lừa, thiệt hại hơn 35 triệu NDT

Theo điều tra, nhóm đối tượng lừa đảo trên có 17 thành viên, đứng đầu là ông Vương. Người này đã chỉ đạo nhân viên phát tờ rơi tại các khu dân cư, nơi người cao tuổi thường tụ tập. Họ dùng chiêu “lẩu miễn phí” để thu hút khách, sau đó mời gọi đầu tư dự án nuôi bò, cam kết lợi nhuận 15–50%/năm và bảo toàn vốn gốc.

Trong vòng nửa năm, nhóm của ông chủ Vương đã huy động vốn bất hợp pháp từ hơn 600 người cao tuổi, với tổng số tiền lên tới 42 triệu NDT (hơn 155 tỷ đồng). Sau khi trừ khoản “lãi ảo” hơn 7 triệu NDT mà các nạn nhân từng nhận, nhóm này lãi khoảng 35 triệu NDT (hơn 129 tỷ đồng).

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, 17 đối tượng trên đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Nhờ cảnh sát kịp thời phong tỏa và thu hồi tài sản, số tiền trả lại cho các nạn nhân đạt tỷ lệ gần 90%.

Ngày 5/8/2024, tòa án địa phương tuyên phạt đối tượng họ Vương 7 năm 6 tháng tù và phạt tiền 500.000 NDT (hơn 1,8 tỷ đồng) về tội lừa đảo huy động vốn. Các đồng phạm khác cũng bị xét xử và nhận mức án tương ứng.

Vụ án trở thành lời cảnh tỉnh cho nhiều người cao tuổi ở Trung Quốc: đằng sau những lời mời “ăn miễn phí, đầu tư ít, lãi cao” thường là những cái bẫy tinh vi được dựng sẵn để chiếm đoạt tiền bạc và lòng tin. Vì vậy, khi nghe đến những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, người cao tuổi cần cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin và nên tham khảo ý kiến người thân trước khi xuống tiền đầu tư.

(Theo Sohu)