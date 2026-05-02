Chủ quán cafe nổi tiếng Hà Nội tố ekip thời trang lẻn vào nhà chụp ảnh: "Đang làm việc với công an"

Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao trước bài đăng của chủ quán cafe tên C. ở Hà Nội khi tố một nhóm ekip tự ý vào nhà chụp hình mà chưa xin phép.

Theo đó, quán cafe C. này khá nổi tiếng ở Hà Nội bao gồm mô hình quán cafe, studio chụp hình và homestay lưu trú. Trên MXH Threads, chủ quán đăng tải bài đăng ngày 28/4 với nội dung: “Truy tìm ekip đã tự ý xâm phạm bất hợp pháp nơi cư trú, tự ý vào nhà đem cả ekip lên chụp. Ekip này nếu không liên hệ với bên mình ngày hôm nay mình sẽ post đầy đủ tất cả các đoạn camera có tiếng và rõ mặt lên để cảnh báo và bảo vệ quyền lợi riêng tư”.

Hình ảnh trích xuất từ camera do quán cafe đăng tải trên MXH

Phía quán cho biết ekip có hành động lén lút đi vào khu vực homestay để chụp hình nhưng chưa xin phép

Hình ảnh được ghi lại trong khu vực sân của homestay, quán cafe

Ngay sau khi bài đăng viral và thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, chủ quán C. tiếp tục lên tiếng.

Phía quán cafe C. cho biết đại diện ekip đã liên hệ đến làm việc và gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, phía ekip cho rằng sự việc đi vào khu vực chụp hình thuộc mô hình homestay mà chưa xin phép này chỉ là vô ý, không phải hành vi cố tình.

Tuy nhiên, chủ quán C. không đồng ý với cách giải thích này. Bởi theo quy trình, khách book homestay hoặc studio chụp hình đề phải liên hệ trước, có mã phòng mới được vào nhà. Ngoài ra qua trích xuất camera, chủ quán C. cho rằng phía ekip có hành vi lén lút, không minh bạch, không phải là nhầm lẫn thông thường.

Chủ quán C. bày tỏ: “Đây là vấn đề liên quan đến ý thức, đạo đức nghề nghiệp và mình không thể im lặng khi những hành vi này xảy ra. Mình luôn sẵn sàng giải quyết trên tinh thần thiện chí nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận sự thiếu trung thực”.

Chủ quán C. chia sẻ chi tiết về diễn biến sự việc

Sau đó, chủ quán cafe này tiếp tục cập nhật sự việc cho biết phía ekip cho rằng đang bị bôi nhọ danh dự và gửi đơn trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Cho đến ngày 29/4, chủ quán C. cho biết đã lên cơ quan chức năng làm việc, trình báo theo đúng trình tự, cung cấp lời khai và toàn bộ các thông tin liên quan.

PV đã liên hệ với cả 2 bên để làm rõ sự việc. Song, cả hai đều đang làm việc và chờ đợi kết quả từ cơ quan chức năng.

Sự việc hiện vẫn đang nhận nhiều quan tâm từ dư luận.