Chủ quán cafe cùng khách sử dụng ma túy ngay tại quán

Ngày 2/2, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Tạ Văn Hiếu (SN 1990 ở xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tạ Văn Hiếu cùng tang vật

Theo cơ quan công an, khoảng 23h ngày 20/1, Công an huyện Thường Tín tiến hành kiểm tra quán cafe tại thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở do Tạ Văn Hiếu là chủ cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Thường Tín phát hiện tầng 1 của quán có Tạ Văn Hiếu và N.T.Y. (SN 2004 ở huyện Thường Tín, Hà Nội) đang sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ là một đĩa sứ, 0,296 gam ketamine, ống hút có dính ketamine, cùng các đồ vật, tài liệu liên quan. Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định./.