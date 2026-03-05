Chủ quán bún bị tố “đuổi xe tải”: Tôi xin nhận trách nhiệm là người đứng đầu

Ngày 5-3, UBND phường Kim Trà (TP Huế) cho biết đã có báo cáo gửi UBND TP Huế về kết quả xác minh thông tin một quán ăn trên địa bàn bị Facebooker đăng clip "bóc phốt" với nội dung đuổi xe tải, xe đầu kéo trong dịp Tết.

Nhân viên đón xe của quán bún B.C trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động.

Theo UBND phường Kim Trà, ngay sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, địa phương đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh. Căn cứ nội dung clip do tài khoản Facebook Quốc Sơn Trần đăng tải, cơ quan chức năng xác định quán ăn được nhắc đến là quán cơm - bún B.C trên QL1 tránh Huế đoạn qua TDP Thượng Khê, phường Kim Trà, do bà Trần Thị Ph. (SN 1988, trú phường Kim Trà) làm chủ.

Lượng xe khách, xe tải vào ra quan B.C sáng 25-2.

Làm việc với Công an phường Kim Trà, bà Ph. cho biết sáng ngày 22-2(mùng 6 Tết Bính Ngọ), bà đứng bán hàng trong quán. Lúc đó rất đông khách và xe nên bà Ph. không thể kiểm soát hết tất cả xe ra vào quán, người phụ trách đón cũng không nắm được sự việc.

Bà tường trình rằng nếu có sự việc như trên thì do người làm của mình chứ không do bà chỉ đạo và bà cũng thành thật xin lỗi tài xế xe tải vì sự việc đáng tiếc, không mong muốn đã xảy ra.

Nhân viên đón xe quán B.C cũng cho biết sáng 22-2 quán rất đông khách nên không nhớ được cụ thể có đuổi xe tải hay không vì nhiều lúc quán không còn chỗ trống để đỗ xe. Trong khi đó camera của quán không còn lưu trữ dữ liệu của ngày xảy ra sự việc.

Chủ quán cơm - bún B.C: Dù có hiểu nhầm nhưng tôi xin nhận trách nhiệm là người đứng đầu

Công an phường Kim Trà đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu bà Ph. viết cam kết rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân viên; chấn chỉnh thái độ phục vụ, ứng xử văn minh, lịch sự với khách hàng; không để xảy ra hành vi thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương.

Trong thư xin lỗi gửi khách hàng, các tài xế và người dân địa phương, bà Ph. bày tỏ lời xin lỗi chân thành nếu trong quá trình phục vụ có bất kỳ hành vi, lời nói hay cách ứng xử nào chưa phù hợp.

Theo bà, thời điểm được cho là xảy ra sự việc, quán rất đông khách, sân chỉ còn khoảng trống nhỏ nên không thể tiếp nhận thêm xe. Khi các xe tải định di chuyển vào, nhân viên chỉ xua tay ra hiệu không nhận khách và hướng dẫn đi tiếp, không có lời lẽ hay hành vi thiếu chuẩn mực.

"Dù sự việc có thể xuất phát từ hiểu nhầm nhưng tôi xin nhận trách nhiệm là người đứng đầu. Quán tuyệt đối không có chủ trương phân biệt đối xử hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh địa phương, môi trường du lịch. Sau sự việc, chúng tôi đã chấn chỉnh, nhắc nhở nhân viên và tăng cường quản lý để không tái diễn tình huống tương tự" – bà Ph. nêu trong thư.

Trước đó, ngày 25-2, tài khoản Facebook Quốc Sơn Trần đăng tải clip ngắn với nội dung "bóc phốt" một quán bún bò trên địa bàn "đuổi thẳng mặt" xe tải, xe đầu kéo trong dịp Tết, thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Trong clip, người này cho rằng quán không phục vụ xe tải, xe đầu kéo trong những ngày Tết, thay vì giải thích nhẹ nhàng thì "đuổi thẳng".

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc và chủ quán lên tiếng xin lỗi, tài khoản Sơn Quốc Trần đã xóa đoạn clip đăng tải và khẳng định "tiếp tục ghé quán ăn để ủng hộ".