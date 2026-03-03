Chủ quán ăn ở Hải Phòng bị khách đánh tím mắt: Hé lộ nguồn cơn bất ngờ

Dư luận mới đây xôn xao vụ việc vợ chồng chủ một quán ăn ở thôn Mỹ Ngọc, xã Cẩm Giàng (TP. Hải Phòng) bị khách hàng hung. Nhiều người bày tỏ sự tò mò về nguồn cơn dẫn đến vụ việc trên. Được biết, chủ quán ăn nơi xảy ra sự việc là ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1972). Sự việc xảy ra vào chiều ngày 28/2 vừa qua.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết, chiều 28/2, Công an xã Cẩm Giàng nhận được tin báo tại quán ăn nhà ông Thắng có xảy ra vụ xô xát. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường để ổn định tình hình, đồng thời mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Ông Thắng bị khách hàng hung trong lúc đang đi mời rượu giao lưu. (Ảnh: Dân trí)

Báo Lao Động thông tin thêm, theo kết quả xác minh ban đầu, trong quá trình ăn uống, ông Thắng đi mời rượu giao lưu thì xảy ra mâu thuẫn về lời nói với Lê Văn Hoàng (SN 1985, trú tại khu Nghiên Phấn, phường Thạch Khôi, TP. Hải Phòng).

Hoàng sau đó đã dùng tay đánh, đấm vào vùng mặt của ông Thắng và vợ ông này. Vụ việc khiến ông Thắng bị sưng tấy, bầm tím vùng mắt trái, sưng tấy vùng miệng, xước da mép. Trong khi đó, vợ của chủ quán cũng bị đau, sưng tấy ở vùng cổ chân phải.

Lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.