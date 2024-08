Ngày 13/8, một lãnh đạo UBND xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ) xác nhận có một thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng tại địa bàn.

Sự việc được người dân đi thăm rẫy phát hiện vào ngày 12/8 nên trình báo cơ quan chức năng.

Một thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ. Ảnh minh họa.

Sau khi sự việc xảy ra, công an thành phố Buôn Ma Thuột đến hiện trường khám nghiệm. Công an xác định người này tử vong do tự tử, không có dấu hiệu bất thường. Trước khi xảy ra sự việc, thanh niên này cũng không có mâu thuẫn với ai.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình ở tỉnh Gia Lai để lo hậu sự.

Lãnh đạo UBND xã Cư Êbur thông tin thêm, nam thanh niên tên T.T.V. (SN 1997), chủ một phòng gym tại TP Buôn Ma Thuột.