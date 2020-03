Chủ nợ bị đâm thủng phổi, gan trong lúc "hỗn chiến"

Theo thông tin ban đầu, vào chiều hôm qua (18/3), anh Trần Văn T. (ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) đến nhà anh Nguyễn Văn C. (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) để đòi nợ.



Tuy nhiên, khi đến nơi "con nợ" không có nhà nên anh T. bỏ về. Tối cùng ngày, anh C. đến tìm đến nhà T. để "nói chuyện". Song, vừa đến nhà thì C. bị T. chửi, cầm ghế và dao ném vào người nhưng rất may C. đều né được.

Không dừng lại ở đó, T. tiếp tục vào nhà lấy dao tự chế chém vào người C. khiến anh này bị thương. Sau đó, cả hai ngã xuống đất, trong lúc "hỗn chiến", C. đã chụp lấy con dao đâm vào người khiến anh T. bị thủng gan, phổi.

Ngay lập tức, cả hai được đưa đến Bệnh viện huyện Trần Văn Thời để cấp cứu. Hiện, sức khỏe của anh C. và T. đã ổn định.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.