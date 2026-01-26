Chủ nhân hit 2 tỷ view tặng vòng kim cương cho á hậu, công khai ngỏ lời: "Làm vợ anh nhé!"

Mới đây, ca nhạc sĩ A Tuân khai trương một công ty kinh doanh vàng bạc kim cương tại TPHCM. Buổi khai trương quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí và thể thao như: Ca sĩ Chu Bin, Lê Minh (nhóm MTV), lực sĩ Phạm Văn Mách, Á hậu Biển Bảo Như, ca sĩ Thu Trang bolero, hot TikToker Vinh Gấu, ca sĩ Lưu Hưng, ca sĩ Vũ Trâm Anh, MC Diễm Quỳnh…

Đáng chú ý nhất tại sự kiện là khoảnh khắc A Tuân bất ngờ đeo vòng cổ đính kim cương tiền tỷ cho á hậu cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 - Kim Châu. Cùng với hành động này, nam ca nhạc sĩ công khai ngỏ lời: "Làm vợ anh nhé" trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời.

Hành động táo bạo và đầy cảm xúc này nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kiện, khiến không khí khán phòng bùng nổ. Tuy nhiên khi được hỏi thêm về hành động này thì nhạc sĩ A Tuân chưa tiết lộ gì thêm.

Ca nhạc sĩ A Tuân khai trương cửa hàng kinh doanh vàng bạc kim cương.

Cũng tại sự kiện, ca sĩ Lê Minh (MTV) hé lộ dự án đầu tư bản phối giao hưởng hoành tráng cho ca khúc "Lệ ngang trời", đồng thời bật mí kế hoạch hợp tác âm nhạc với A Tuân trong thời gian tới.

Được biết, sau thành công vang dội của "Lệ ngang trời" - ca khúc đạt hơn 2 tỷ lượt xem trên nền tảng Tiktok, trong dịp Tết năm nay, anh dự kiến ra mắt 3 ca khúc gồm "Tết vẫn chưa có bồ", "Tiền vào như nước" và "Tay trắng lập cơ đồ", đồng thời khởi động chuỗi sự kiện và liveshow trong năm 2026.

Và ngay tại sự kiện, A Tuân giới thiệu tới khán giả trước ca khúc "Tiền vào như nước". Sáng tác có tiết tấu vui tươi, ca từ gần gũi, như lời chúc đầu năm gửi đến khán giả: Chúc sung túc về vật chất, đủ đầy về tinh thần và vững tin trước những thử thách của cuộc sống.

Thông qua ca khúc, nam nghệ sĩ mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực: Dù đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, chỉ cần không bỏ cuộc và luôn sát cánh cùng nhau, mỗi người đều có thể hướng tới thành công và một năm mới tốt đẹp hơn.

Trong khi đó, "Tết vẫn chưa có bồ" phản ánh góc nhìn gần gũi, vui nhộn về đời sống người trẻ dịp đầu năm. Còn "Tay trắng lập cơ đồ" thể hiện tinh thần không bỏ cuộc trước những thử thách của cuộc sống.