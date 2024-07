Chủ nhân “đám cưới trên mây” tiết lộ lý do chọn chỗ độc lạ nhất Việt Nam để tổ chức hôn lễ

Đám cưới là sự kiện trọng đại trong đời người, thế nên rất nhiều cặp đôi không khỏi háo hức chuẩn bị thật kĩ cho ngày đặc biệt này. Tổ chức sao cho thật ấn tượng và đáng nhớ là những tiêu chí cô dâu chú rể nào cũng mong muốn. Đó cũng là lý do mà cặp đôi cô dâu chú rể này chọn tổ chức một “đám cưới trên mây” và ngày vui của họ đã cực kỳ viral!

Cặp đôi đó là Phương Anh (SN 1997, Nghệ An) và Vũ Bảo (SN 1996, Lạng Sơn). Cả hai tổ chức lễ thành hôn ở trên đỉnh núi Sa Pa với độ cao 1.600m. Khoảnh khắc cô dâu tiến về phía chú rể giữa khung cảnh trời trong và thiên nhiên hùng vĩ đã khiến nhiều người phải thốt lên đúng là “đám cưới trên mây”.

Đám cưới trên mây ở Sa Pa.

Trông khung cảnh lãng mạn như vậy, nhưng ít ai biết cả hai đã tốn rất nhiều công sức và thời gian mới có được những khoảnh đáng nhớ này.

Ban đầu, cặp đôi định tổ chức đám cưới ở Hà Nội cho khách mời thuận tiện di chuyển. Hai bên gia đình chốt đám cưới vào tháng 7, nhưng thời tiết lúc này rất nóng, khó tìm được địa điểm nào ngoài trời vừa đẹp vừa mát được.

Suốt hơn 2 tháng trời ròng rã, Phương Anh và Bảo mới tìm được một địa điểm ưng ý nhưng bên tổ chức lại báo không thể thuê vì cần phải sửa chữa. Đang trong lúc tuyệt vọng thì bên planner tư vấn “hay thôi mệt quá thì bỏ phố lên núi làm đám cưới không”. Và cả hai chốt luôn một resort cao nhất Việt Nam ở trên Sapa để tổ chức lễ thành hôn.

“Thử thách tinh thần lớn nhất với mình chắc là thời tiết. Bởi thời tiết trên Sapa đúng là test nhân phẩm. Vào buổi sáng hôm kết hôn thì trời đổ mấy cơn mưa rào, buổi chiều thì sương mù vẫn còn dày đặc. Nhưng thật may khi cô dâu và chú rể có màn first look thì gió thổi mây đi xa, đưa lại khung cảnh núi hùng vĩ phía sau”, cô dâu chia sẻ.

Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu Phương Anh.

Được tổ chức đám cưới ở khung cảnh vừa lãng mạn vừa đặc biệt là điều cô gái nào cũng mong muốn. Với Phương Anh, khoảnh khắc vỡ oà nhất trong đám cưới là khi nhìn thấy chú rể mặc vest trắng đang đứng chờ, xung quanh là khung cảnh núi rừng hùng vĩ và ngập tràn hoa. Đó là khung cảnh mà Phương Anh mong chờ bấy lâu nên cô dâu phải chững lại mấy giây vì ngỡ đó là giấc mơ.



Bên dưới đoạn video chia sẻ về đám cưới, netizen bình luận ý kiến trái chiều khi lo ngại tổ chức đám cưới giữa núi rừng như vậy có thể không an toàn. Đặc biệt là khi khách mời vui chơi quá mức có thể ngã xuống bên dưới.

Tuy nhiên, cô dâu tiết lộ đã tính đến chuyện này khi lên kế hoạch tổ chức. Cô dâu cho biết phía resort đã chuẩn bị lưới chắn, các thiết bị an toàn xung quanh địa điểm nên khách mời không lo bị sẩy chân hay tai nạn.

Cặp đôi phải trải qua nhiều "bài test nhân phẩm" thì mới có được bộ ảnh cưới xinh thế này.

Được biết, Phương Anh và Bảo bắt đầu gặp nhau nhau từ năm 2022 và trải qua 2 năm tìm hiểu thì quyết định tiến đến kết hôn. Ấn tượng đầu tiên của cặp đôi đều trái ngược nhau khi Phương Anh là người hướng ngoại, còn chồng lại hướng nội. Chính sự trái dấu và bù trừ này đã khiến cả hai nhanh “bắt sóng” và đi lâu dài được mới nhau.

Mỗi cô gái sẽ có những khoảnh khắc đặc biệt để nhận ra đây là chính là bạn đời của mình. “Bọn mình có nuôi 1 con mèo cùng nhau và đặt tên là Xôi. Lúc mình nhìn thấy anh chăm sóc và tắm cho Xôi thì có cảm giác: À đây rồi, bố của con mình đây rồi”, Phương Anh tiết lộ khoảnh khắc mà cô muốn kết hôn với Bảo.

Phương Anh tự nhận bản thân là người cầu toàn, việc gì cũng muốn chỉn chu nên rất stress trong quá trình chuẩn bị kết hôn. Nhưng thật may mắn khi được mọi người giúp đỡ nên quá trình diễn ra trơn tru, không gặp sự cố gì quá lớn.

Buổi sáng trước khi kết hôn còn mưa, ai ngờ đến lúc cưới thì sương mù tan ra, để lại khung cảnh hùng vĩ phía sau.

Sau 2 năm hẹn hò, Phương Anh và Bảo đã có “happy ending” với có đám cưới như "xé truyện" cổ tích bước ra, đúng theo mong ước của mình. Cô nàng cho biết điều tự hào là thấy khách mời nào cũng đều vui vẻ khi dự đám cưới. Bởi cô dâu đã luôn cố gắng nghĩ ra những điều bất ngờ cho khách mời như tặng quà, tổ chức trò chơi…

Dưới đây là một số bình luận về đám cưới trên mây của Phương Anh và Bảo:

“Tổ chức ở nơi khung cảnh hùng vĩ thế này hay quá, như kiểu đất trời chứng giám cho đám cưới của mình".

“Đám cưới quá là thơ luôn, thời tiết còn đẹp nữa. Tui cũng ước có đám cưới trang trí nhiều hoa như vậy ở biển nè".

“Cái vibe đám cưới này, không khí này. Gặp mình là nhân vật chính chắc khóc sưng mắt mất".

“Thấy người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc. Đám cưới đẹp từ cô dâu chú rể đến lễ đường. Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn".

“Cả đời cũng mong mình sẽ 1 lần hạnh phúc trong không khí đám cưới lãng mạn thế này".