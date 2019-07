Chủ nhân của siêu hit “Rockabye” đồng hành cùng Tuborg Open 2019

Clean Bandit - Chủ nhân của những bản hit lừng danh



Thành lập từ năm 2008, Clean Bandit hiện không chỉ là một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất nước Anh mà còn sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích trên toàn thế giới.

Luôn mong đợi và chào đón những trải nghiệm khác biệt trong âm nhạc, Clean Bandit tạo nên sức hút cho từng sản phẩm âm nhạc của mình đối với công chúng toàn cầu nhờ hình ảnh đa dạng và đầy ngẫu hứng.

Một trong những bản hit đình đám nhất của Clean Bandit từ trước đến nay là Rockabye – ca khúc kết hợp cùng Sean Paul và Anne-Marie với hơn 2 tỉ lượt xem MV trên Youtube. Không chỉ Rockabye, bất kì ca khúc nào của ban nhạc này kết hợp cùng những nghệ sĩ khác trên thế giới đều nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn cũng như người yêu nhạc toàn cầu.

Nổi bật trong đó là Symphony với sự kết hợp của giọng ca Zara Larsson, Solo với sự góp mặt của Demi Lovato và đặc biệt là Rather Be – ca khúc hợp tác cùng Jess Glynne đã đem về cho Clean Bandit 1 giải Grammy cùng 2 giải Ivor Novello danh giá.

Clean Bandit nổi tiếng với nhiều loạt hit đỉnh cao thu hút giới trẻ

Tài năng đặc biệt và hành trình trở thành đại sứ toàn cầu của dự án Tuborg Open

Thành công của Clean Bandit đến từ nét cá tính không thể trộn lẫn: sự kết hợp của dòng nhạc điện tử cùng các yếu tố âm nhạc cổ điển. Bóng dáng những bản sonata bất hủ của Mozart hay Shostakovich hòa quyện cùng chất nhạc điện tử sôi động đã tạo nên những giai điệu da diết nhưng đủ mạnh mẽ đánh thức mọi giác quan.

Sự kết hơp ngẫu nhiên và độc đáo ấy giúp các ca khúc của Clean Bandit luôn cùng lúc truyền tải được nhiều cảm xúc qua những câu chuyện khác nhau.

Clean Bandit – sắc màu đặc biệt trong thế giới âm nhạc với tư duy độc đáo cùng sức sáng tạo đầy cảm hứng

Nhờ tài năng sáng tạo không ngừng cùng tinh thần làm việc cởi mở, hiện đại, phá bỏ giới hạn trong âm nhạc, Clean Bandit đã được lựa chọn trở thành đại sứ âm nhạc toàn cầu của Tuborg Open 2019.

Với thông điệp hoàn toàn mới 'Open to More", Tuborg Open 2019 khuyến khích giới trẻ bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới và có thêm những trải nghiệm mới.

Dự án năm nay sẽ kết nối Clean Bandit cùng các nghệ sĩ tại nhiều quốc gia khác nhau trong đó có Việt Nam nhằm tạo nên những ca khúc mới vừa mang tinh thần Tuborg, vừa bắt kịp xu hướng âm nhạc quốc tế mà vẫn phù hợp thị hiếu của mỗi nền văn hóa.

Tại Việt Nam, "cặp bài trùng" JustaTee và Phương Ly sẽ là mảnh ghép tiếp theo để đồng hành cùng Clean Bandit trên hành trình dự án âm nhạc Tuborg Open 2019.

Chỉ mới bắt đầu hợp tác từ năm 2017, nhưng với tài năng, đam mê và khát khao cống hiến, hai nghệ sỹ trẻ đã nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ với những bản hit triệu view như Mặt trời của em, Thằng điên, Anh là ai…

JustaTee và Phương Ly khiến fan "dậy sóng" khi được lựa chọn hợp tác cùng Clean Bandit trong dự án Tuborg Open 2019

Cũng giống như ban nhạc đình đám của xứ sương mù, JustaTee và Phương Ly đều là những nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc hiện đại, cùng tinh thần cởi mở trong sáng tạo nghệ thuật. Sự tương đồng ấy hứa hẹn sẽ xóa nhòa khác biệt về phong cách âm nhạc, tạo nên một sản phẩm vô cùng độc đáo và truyền cảm hứng dành tặng công chúng trong năm 2019.

Màn kết hợp đình đám giữa JustaTee ft. Phương Ly và Clean Bandit được mong đợi sẽ đem đến làn gió mới cho V-pop năm 2019