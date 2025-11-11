Chủ nhân 'cây dừa bị tôn bay chém đứt thân' trong bão số 13 nói gì?

Clip 'cây dừa bị tôn bay chém đứt thân'

Ngày 11/11, ông Phan Văn Bình (64 tuổi), chủ nhân của "cây dừa bị tôn bay chém đứt thân" gây chú ý xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) khẳng định rằng việc cây dừa bị tôn cắt đứt là có thật.

Ông Bình cho biết, ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra và xác nhận sự việc cây dừa bị tôn cắt đứt là có thật.

Ông Bình bên cây dừa bị tôn chém ngang.

“Khi bão quét qua, mái nhà của gia đình tôi cũng bị gió thổi bay. Cả nhà phải chui vào nhà vệ sinh trú ẩn. Sau bão, ra vườn thì thấy cây dừa bị tôn cắt đứt lìa, ngã đổ. Trên thân cây vẫn còn mảnh tôn sót lại, còn tấm tôn bị gió thổi bay xa,” ông Bình kể.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vết cắt trên thân cây có hình lượn sóng, chứng tỏ miếng tôn rất sắc bén, rộng hơn một gang tay người lớn. Miếng tôn gây hại đã được ông Bình thu gom lại cẩn thận.

Ông Bình thu gom mái tôn do bão số 13 thổi bay.

Ông Bình nhắn nhủ: “Qua sự việc này, tôi chỉ muốn khuyên bà con ở yên trong nhà, hạn chế ra đường khi mưa bão, vì gió mạnh có thể thổi bay vật dụng, vật liệu gây nguy hiểm cho tính mạng. Thời tiết khắc nghiệt như bão Kalmaegi có thể gây ra nhiều sự cố không lường trước được.”

Hiện gia đình ông Bình đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão, đồng thời mong muốn mọi người nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn trong những ngày mưa gió.

Cây dừa bị tôn chém gãy.

Liên quan đến clip cây dừa bị tôn cắt ngang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, ông Bình cho biết người quay là anh T.T.D, hàng xóm của gia đình.

Anh D. kể, sáng 8/11, khi sang nhà ông Bình, anh phát hiện cây dừa bị cắt lìa thân, trên thân có dấu vết rất giống bị tôn chém. Sau khi hỏi chủ nhà và được xác nhận, anh quay video đăng lên mạng xã hội để cảnh báo người dân, chứ không nhằm câu view.

“ Tôi rất bất ngờ khi video thu hút hàng triệu lượt xem. Mục đích của tôi chỉ là muốn cảnh báo mọi người về sức gió khủng khiếp của bão số 13, chứ không phải đăng để kiếm view. Hiện cây dừa và mái tôn vẫn còn tại hiện trường,” anh D. nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một cây dừa bị cắt ngang thân, được cho là do tấm tôn bay trúng trong lúc gió giật mạnh. Đến ngày 9/11, clip vẫn khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội, thu hút gần 6 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ.