Chủ nhà ở Hà Nội sốc khách thuê căn hộ "bốc hơi" cùng 2 điều hoà,1 tủ lạnh mà không ai hay biết

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip “kiếp nạn cho thuê nhà” của chị D.N - chủ một căn chung cư cho thuê ở Hà Nội. Theo đó, chị N. chia sẻ hình ảnh căn nhà “tan hoang”, đồ đạc vứt lộn xộn, khách thuê vẫn đang “nợ tiền” và chưa chấm dứt hợp đồng nhưng đã không thể liên lạc.

Đáng chú ý hơn, chị N. còn phát hiện căn hộ bị mất 2 chiếc điều hòa, 1 tủ lạnh, 1 lò vi sóng và một số dụng cụ nhà bếp như nồi, xoong, bát đĩa,...

Căn nhà lộn xộn với nhiều đồ đạc bị tháo dỡ

Liên hệ với D.N, chị cho biết khách thuê nhà (tạm gọi là T.) làm hợp đồng thuê nhà 1 năm, bắt đầu từ tháng 9/2025. Ban đầu, hai bên thỏa thuận cọc trước 1 tháng tiền nhà và sẽ trả tiền thuê 2 tháng một lần, đóng trước ngày 15 của kỳ thanh toán.

“Mình và khách thuê nhà không có mâu thuẫn hay tranh chấp gì. Giá thuê 1 tháng là 6 triệu đồng, hợp đồng cũng bàn giao đầy đủ các thiết bị, vật dụng khi nhận nhà. Đến tháng 11, bạn khách có xin chuyển thành đóng tiền từng tháng 1 do kinh tế khó khăn, mình cũng đồng ý.

Cho đến tháng 1/2026, bạn xin chậm tiền nhà, khoảng 1 tuần mới đóng. Đến tháng 2 vì ngày thanh toán rơi vào 27 Tết nên mình có nhắn để thanh toán các khoản phí trước, bạn đồng ý nhưng đến đúng hạn vẫn chưa chuyển khoản. Sau đó thì mình nhắn tin, gọi điện không phản hồi và cuối cùng là chặn liên hệ mình” , D.N chia sẻ.

D.N cho biết thêm, cô nhắn tin qua số điện thoại thường cho T., bày tỏ mong muốn T. dọn trả nhà, tìm chỗ thuê mới vì đã vi phạm hợp đồng. Song, T. vẫn không hồi âm.

Cho đến ngày 27/2, khi từ quê ra, D.N lên thẳng chung cư để kiểm tra căn hộ thì nhận được hiện trạng căn nhà “không bóng người”, đồ đạc lộn xộn và nhiều thiết bị trong nhà bị tháo dỡ.

“Hiện tại mình đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng và đang trong giai đoạn điều tra, xác minh. Hiện tại bạn khách vẫn chặn liên hệ của mình và chưa có động thái gì thêm”, D.N nói.

Những tháng đầu tiên, T. đóng tiền đúng theo thỏa thuận

Đến tháng 1/2026, T. đóng chậm hơn so với ngày thanh toán đã thỏa thuận và đến tháng 2 thì "bặt vô âm tín"

D.N phát hiện đã bị khách thuê nhà chặn liên hệ

Ngoài ra, khi được hỏi về việc khách thuê nhà vận chuyển nhiều đồ đạc cồng kềnh trong khu chung cư nhưng không ai phát hiện, D.N giải thích: “Khi làm việc với ban quản lý chung cư, họ cho biết không nhận được bất cứ đơn xin chuyển đồ nào từ căn hộ của mình. Theo nguyên tắc, nếu nộp đơn vận chuyển đồ, ban quản lý chung cư sẽ liên hệ chủ nhà tuy nhiên trường hợp này thì bạn T. vận chuyển chui, nên mình không nhận được thông báo từ tòa nhà. Hiện ban quản lý cũng hỗ trợ mình trích xuất camera để gửi lên cơ quan chức năng” .

Cục nóng điều hòa bị tháo dỡ

Tủ lạnh và nhiều đồ dùng khu bếp cũng "biến mất"

Cho đến nay, D.N cho biết vì T. im lặng và chủ động chặn toàn bộ liên hệ nên cô không thể trao đổi hay tìm ra vấn đề khúc mắc giữa 2 bên. “Chủ nhà và khách thuê không cãi cọ cũng chưa xảy ra mâu thuẫn hay drama nào nên mình thực sự cũng chưa hiểu vấn đề ở đâu” , D.N bày tỏ.

Cho đến nay, sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít người cho thuê nhà cũng chia sẻ về các “kiếp nạn” mà bản thân gặp phải trong quá trình làm hợp đồng, trao đổi với khách thuê,...

Song, đây chỉ là chia sẻ 1 chiều từ phía chủ nhà, netizen cũng cho hay cần nghe thêm hai phía hoặc đợi kết luận từ cơ quan chức năng để sáng tỏ sự việc.