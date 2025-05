Ngày 17/5, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vào lúc 11h ngày 16/5, Công an phường Mũi Né (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tiếp nhận tin trình báo chị Trần Thị Duyên (38 tuổi, trú tại khu phố 14, phường Mũi Né) - chủ nhà hàng Viễn Phương về việc vô tình nhận được số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.

Chị Trần Thị Duyên và anh Mai Hữu Phúc làm việc liên quan đến chuyển nhầm số tiền 1 tỷ đồng tại Công an phường Mũi Né.

Theo chị Duyên, số tiền này là do người khác chuyển nhầm vào ngày 15/5. Công an phường Mũi Né đã tiếp nhận vụ việc và yêu cầu chị Duyên không thực hiện chuyển trả số tiền trên cho bất kì đơn vị, cá nhân nào liên hệ để công an phường xác minh, làm rõ vụ việc.

Cùng thời điểm đó, Công an phường Mũi Né cũng nhận được trình báo của anh Mai Hữu Phúc (37 tuổi, trú tại phường 14, quận 10, TPHCM) về việc có thực hiện chuyển khoản nhầm.

Theo trình bày của anh Phúc, vào lúc 19h ngày 15/5, anh đã thực hiện hai lần chuyển khoản với tổng số tiền 1 tỷ đồng cho đối tác nhưng không may đã nhập sai thông tin , dẫn đến việc số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản của chị Trần Thị Duyên.

Công an phường Mũi Né hỗ trợ chị Duyên chuyển lại số tiền do chuyển nhầm của anh Phúc ngay trong chiều 16/5.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mũi Né đã nhanh chóng xác minh thông tin, liên hệ và mời chị Duyên đến trụ sở làm việc. Qua buổi làm việc, chị Duyên đã hợp tác tích cực, thể hiện thiện chí hoàn trả số tiền đã nhận nhầm.

Sau khi xác minh rõ sự việc chỉ là nhầm lẫn trong giao dịch ngân hàng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an phường Mũi Né đã hỗ trợ hai bên đến ngân hàng gần nhất trên địa bàn để hoàn tất thủ tục chuyển lại số tiền 1 tỷ đồng cho anh Phúc.