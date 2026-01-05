18h tối 5/1, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Kim Tae Hyung (48 tuổi) và Cha Jin Young (50 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) cùng mức án 8 năm tù về 2 tội "Môi giới mại dâm” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chung vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Phương Dung (36 tuổi, quê Hải Phòng) 7 năm tù và Bùi Duy Hà (41 tuổi, ngụ TPHCM) 3 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm 5 tháng 14 ngày đến 3 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án tối 5/1.

Theo cáo trạng, Nhà hàng Gallery tọa lạc tại quận 1 (cũ) TPHCM, do Cha Jin Young và Kim Tae Hyung làm chủ. Để tăng doanh thu, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young để Lee Hyun Jun và Nguyễn Thị Ngọc Loan (36 tuổi, quản lý) cho nhân viên bán dâm cho khách, chủ yếu là người Hàn Quốc.

Kim Tae Hyung và Cha Jin Young quy ước số tiền khách mua dâm sẽ được ghi trong hóa đơn dưới mục “Green Jacket 17” với giá 3,8 triệu đồng/người/đêm; còn tiền thuê khách sạn sẽ được ghi thành “Combo hải sản lớn” với giá 1 triệu đồng.

Tháng 7/2023, Lee Hyun Jun kêu Loan sắp xếp 2 nhân viên bán dâm cho 2 người đàn ông Hàn Quốc với giá 7,6 triệu đồng. Loan liên hệ Lê Tấn Thanh (44 tuổi) để đặt phòng khách sạn trên địa bàn phường Bến Nghé.

Khi các cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an phát hiện, lập biên bản và mời về trụ sở làm việc.

Liên quan hành vi lừa đảo và đưa hối lộ của các bị cáo, cáo trạng nêu rằng, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young lo sợ Nhà hàng Gallery đã đi vào hoạt động nhưng còn thiếu một số giấy tờ, sợ bị kiểm tra và đình chỉ, Cha Jin Young quen biết Bùi Thị Phương Dung (có chồng là người Hàn Quốc) nên nhờ Dung ‘giúp đỡ’.

Các bị cáo Bùi Thị Phương Dung và Bùi Duy Hà đưa ra nhiều thông tin gian dối, cam kết có thể ‘chạy’ để nhà hàng không bị lực lượng chức năng kiểm tra. Kim Tae Hyung và Cha Jin Young đưa cho Dung 840 triệu đồng. Dung chuyển cho Hà 441 triệu đồng và trả công 30 triệu đồng để Hà đưa tiền ‘hối lộ’ cho các cán bộ kiểm tra.

Cáo trạng kết luận, cả Dung và Hà đều không có khả năng tác động đến bất kỳ cơ quan chức năng nào như đã hứa. Số tiền nhận từ các bị hại đã bị Dung và Hà chiếm đoạt.