Ngày 17/4, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Yu Sung Ho (SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc, Chủ nhà hàng G&G) 3 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1992, ngụ TPHCM, vợ của Yu Sung Ho) 2 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội “Môi giới mại dâm” . Cùng tội danh, 5 bị cáo khác bị phạt từ 1 năm 1 tháng 15 ngày tù đến 2 năm tù.

Nam bị cáo Yu Sung Ho tại phiên tòa ngày 17/4.

Theo cáo trạng, ngày 12/7/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM kiểm tra một căn hộ tại phường Thảo Điền và một cao ốc ở quận Bình Thạnh (cũ), phát hiện nhiều cô gái đang bán dâm cho khách Hàn Quốc.

Làm việc với cơ quan điều tra, các cô gái khai là nhân viên Nhà hàng G&G trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bến Thành. Việc bán dâm được thực hiện theo sự cho phép của chủ nhà hàng và quản lý, với giá 2,5 triệu đồng/lượt và 4 triệu đồng/qua đêm.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, đầu tháng 5/2024, vợ chồng Yu Sung Ho – Nguyễn Thị Ngọc Thúy hợp tác với Hoàng Anh Hào (bị cáo) kinh doanh nhà hàng ăn uống kết hợp karaoke. Mỗi bên góp 3 tỷ đồng, nhận sang nhượng cơ sở trên đường Nguyễn Thái Bình và đặt tên là G&G.

Yu Sung Ho và Nguyễn Thị Ngọc Thúy trực tiếp điều hành hoạt động; Hào phụ trách thủ tục, giấy tờ và quan hệ với địa phương. Để tăng lượng khách và doanh thu, các bị cáo thống nhất cho phép tiếp viên bán dâm khi khách có nhu cầu, quy ước bằng thuật ngữ “ăn mì”, trong đó “short time” giá 2,5 triệu đồng/lượt, “long time” 4 triệu đồng/đêm.

Nhóm này còn lập các nhóm kín trên Telegram, Zalo như “Đặt phòng”, “Quản lý”, “G&G” để điều hành hoạt động.

Chiều tối 12/7/2024, hai nhóm khách Hàn Quốc đến Nhà hàng G&G ăn uống, sau đó đề nghị mua dâm. Sau khi thanh toán, khách di chuyển về các căn hộ tại Thảo Điền và Bình Thạnh, các tiếp viên tự đến địa điểm. Khi các cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm, lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang như nêu trên.