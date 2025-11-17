Chú ngựa Mã Tiểu Dã "vừa chạy vừa khóc" đang hot tung nóc ở đâu ra vậy?

Mới đây, mạng xã hội bỗng rần rần chia sẻ hình ảnh một chú ngựa hoạt hình với hành động vừa chạy vừa khóc. Không chỉ gây chú ý với diện mạo dễ thương, đáng yêu, chú ngựa này còn liên tục được chia sẻ kèm theo loạt câu nói, truyền cảm hứng cho giới trẻ khiến ai cũng thả tim liên tục.

Được biết, chú ngựa đang hot này có tên Mã Tiểu Dã (Ma Xiao Ye), được tạo nên bởi một tác giả người Trung Quốc có tên Hoàng Tam Thuỷ (Huang San Shui). Theo đó, tác giả đã đăng tải loạt ảnh và clip về Mã Tiểu Dã trên MXH Douyin, Xiaohongshu và tạo nên làn sóng “chữa lành” trong giới trẻ.

Hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã vừa chạy vừa khóc với nhiều chi tiết ẩn dụ đang viral khắp MXH

Điều khiến chú ngựa trở nên nổi tiếng không phải là vẻ đẹp hay tốc độ, mà chính là khoảnh khắc "vừa chạy vừa khóc". Điều này khiến nhiều người trẻ cảm thấy như đang được đổng cảm với Mã Tiểu Dã. Chính những biểu cảm đáng yêu, hành động của chú ngựa này cũng được tác giả miêu tả với thông điệp: “Có thể nhỏ bé, có thể tầm thường, có thể yếu đuối, có thể bật khóc, có thể không giỏi đương đầu nhưng nếu kiên trì thì vẫn có thể trở nên lớn lao, thành công và toả sáng. Chuyện gì nghĩ mình không làm được, biết đâu vừa khóc vừa làm, lại được”.

Mỗi bài đăng, tác giả cũng đều kèm theo những câu quote mang giá trị tích cực, giống như một lời nhắc nhở, nhắn nhủ đến với nhiều bạn trẻ. " Mong trong mắt bạn luôn có ánh sáng và sống theo điều mình yêu thích" ; "Tôi từ từ đón nhận mọi thứ, và rồi cũng thầm lặng trở thành chính mình" ; " Dù bạn không phải chiến mã, bạn vẫn là chú ngựa hoang có ước mơ!";... và hàng loạt những thông điệp khác được tác giả Hoàng Tam Thuỷ gửi gắm.

Mỗi bức tranh là một thông điệp tích cực được truyền tải

Mã Tiểu Dã đã trở thành từ khoá tìm kiếm phổ biến

Ngay khi vừa đăng tải, bộ ảnh đã nhanh chóng viral, rầm rộ từ MXH Trung Quốc, lan truyền đến nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Rất nhiều bạn trẻ đã chia sẻ lại hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã như một lời động viên, an ủi cho chính những nỗ lực của mình.

Không những thế, Mã Tiểu Dã còn trở thành từ khoá được tìm kiếm phổ biến trên MXH Việt Nam. Cùng với đó, vô vàn những lời tâm sự của các bạn trẻ về những ngày “vừa chạy vừa khóc” của mình trong cuộc sống cũng được nhiều người quan tâm, đồng cảm.

Không ít người bày tỏ rằng, nhìn vào ngoại hình nhỏ bé nhưng lại có một tinh thần đầy bứt phá của Mã Tiểu Dã khiến họ như được “chữa lành”. Thêm vào đó, họ có thêm những niềm tin lớn hơn trong cuộc sống rằng dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu, cứ mạnh mẽ tiếp tục tiến về phía trước, ai cũng sẽ thành công theo cách của riêng mình.