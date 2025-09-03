Chiều 3/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng ) cùng ba bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) và Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi).

Phiên tòa xét xử chủ Mái ấm Hoa Hồng và các bị cáo liên quan diễn ra tại TP.HCM chiều 3/9. (Ảnh: B.L)

Phiên tòa diễn ra với hình thức xử kín, do thẩm phán Quách Thanh Bình (Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên – Tòa án Nhân dân TP.HCM) làm chủ tọa. Các bị cáo bị VKSND TP.HCM truy tố về tội "Hành hạ người khác".

Mái ấm Hoa Hồng nằm trên đường Tô Ký (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM), được cấp phép hoạt động từ tháng 7/2023 với quy mô tối đa 39 trẻ. Tuy nhiên, cơ sở này đã tiếp nhận tới 86 trẻ, phần lớn từ 2 tháng đến 5 tuổi, được nuôi dưỡng trong 4 căn phòng chật hẹp.

Theo cáo buộc, cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Mái ấm Hoa Hồng hoạt động từ tháng 7/2023 do bà Giáp Thị Sông Hương làm người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý.

Tại phòng 101 và 202 của Mái ấm Hoa Hồng, Cẩm và Tuyền nhiều lần chửi mắng, dùng tay, ống nhựa, đũa gỗ đánh trẻ; thậm chí xách ném xuống nệm, tát vào mặt khi thay tã hoặc cho bú. Những hành vi này diễn ra lặp đi lặp lại.

Tại phòng 102, Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh cũng dùng tay, chân, cùng các vật dụng như chai dầu gió, lược, bìa carton cuộn tròn để đánh, xách, ném trẻ.

Các bị cáo Cẩm, Tuyền và Nhanh khai rằng khi được Hương tuyển làm bảo mẫu, họ đều có trình độ văn hóa thấp, không được đào tạo hay tập huấn về kỹ năng, phương pháp chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền cùng 2 năm tù; Trang Mỹ Nhanh 1 năm tù.

Hiện tất cả 86 trẻ em đã được cơ quan chức năng chuyển đến nuôi tại các cơ sở bảo trợ trẻ em.



