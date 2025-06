Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị bắt: Từng "phất lên như diều gặp gió", khoe sổ đỏ cả chồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc là Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và đối tượng Lê Văn Hải (thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hải Bé), chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu lượt follow về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Hải Bé, địa chỉ trụ sở tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình do Trần Đại Phúc là Giám đốc, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ các mặt hàng là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của "Siro ăn ngon Hải Bé" do công ty này sản xuất xác định: Các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (Chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố, theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé" là hàng giả.

Lê Văn Hải - chủ tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen” - bị khởi tố vì tội buôn bán hàng giả là thực phẩm - Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước khi bị bắt, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" với 2,6 triệu lượt theo dõi và buôn bán kinh doanh online với nhiều loại mỹ phẩm như tẩy da chết, xịt khử mùi và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Không chỉ vậy, Lê Văn Hải còn quản lý trang Facebook "Hải Sen Vlog" với hơn 2,3 triệu người theo dõi và kênh YouTube cùng tên "Gia đình Hải Sen" thu hút hơn 2,6 triệu lượt đăng ký và gian hàng trên Shopee với nhiều sản phẩm có giá dao động từ vài chục nghìn đồng khoảng 200.000 đồng/sản phẩm. Hiện tại, giỏ hàng trên TikTok của "Gia đình Hải Sen" đã bị gỡ bỏ, trong khi website bán hàng haibe.vn cũng không thể truy cập.

Theo thống kê từ SocialBlade, doanh thu mỗi tháng ở kênh YouTube của Gia đình Hải Sen rơi vào khoảng 13.000 USD đến 215.000 USD (330 triệu đồng - 5,46 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây chỉ là thu nhập "ước tính", chưa kể các chi phí sẽ bị trừ sau đó.

Bị bắt cùng với Lê Văn Hải là Trần Đại Phúc - giám đốc Công ty TNHH Hải Bé. Thông tin trên Tuổi Trẻ dẫn dữ liệu từ phòng đăng ký kinh doanh Ninh Bình cho biết, Công ty Hải Bé được thành lập tháng 3/2022, có trụ sở chính tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan.

Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là kinh doanh thực phẩm chức năng. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty Hải Bé là 1 tỷ đồng, trong đó đó Lê Văn Hải góp 50%, còn lại Trần Đại Phúc.

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" thường khoe tài sản trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, những hình ảnh về cuộc sống với nhiều tài sản giá trị được chính Lê Văn Hải đăng tải như biệt thự, xe sang, sổ đỏ xếp chồng… cũng từng gây "bão" mạng xã hội.

Hải từng khoe chiếc xe máy xịn đầu tiên là SH vào năm 2021. Đến năm 2022 là chiếc Mazda3 màu trắng, giá khoảng 700 triệu đồng.

Đến cuối năm 2023, Hải Sen tiếp tục khoe hình ảnh nhận chiếc Mercedes GLC 300 có giá từ 2,79 tỷ đồng. Sau đó, hot Tiktoker này cũng tung ảnh chiếc Lexus RX 350, dòng xe có giá từ 3,43 đến 4,72 tỷ đồng tùy phiên bản.