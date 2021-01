Chủ họ “ôm” tiền tỷ bỏ đi trước Tết, cả xã lao đao

Ngày 23/1, Thượng tá Vũ Văn Thưởng, Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đã chỉ đạo Công an xã Kiền Bái kết hợp cùng đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ nội dung phản ánh việc một dân địa phương là ông Lương Quý Thành (SN 1953), bỗng dưng “mất tích” sau khi đứng ra tổ chức cho hàng chục người chơi họ góp với số tiền lên đến hàng tỷ đồng...



Cụ thể, theo phản ánh của người dân ở thôn 3, xã Kiến Bái, họ tham gia hoạt động chơi phường họ góp bằng tiền mặt do ông Lương Quý Thành tổ chức từ năm 2019.

Mỗi người đóng 1 triệu đồng/chân họ, còn ông Thành thu tiền “áp cái” 2 triệu/người/năm. Những người được bốc họ sẽ giao dịch tại nhà ông Thành, sau đó ông này yêu cầu người được bốc họ ký vào sổ để chứng minh đã nhận tiền bốc họ.

Hình thức chơi phường họ như trên được duy trì từ nhiều năm nay và ông Thành tỏ ra là người sòng phẳng. Vậy nên có rất nhiều người tin tưởng tham gia, thậm chí còn huy động tiền của các người thân, họ hàng, bạn bè, rồi còn đi vay ngân hàng với lãi suất thấp mang tiền về chơi.

Đến giữa năm 2020, ông Thành có biểu hiện chậm trả phường họ, hoặc mượn lại của người bốc nên người dân không khỏi hoài nghi. Và mới đây là vào đầu tháng 11/2020, đến kỳ hạn nhưng người bốc họ không được trả tiền nên rất bức xúc và tập trung tại nhà ông Thành, yêu cầu làm rõ.

Tuy nhiên tại thời điểm này, ông Thành giải thích chỉ là do một số người đồn thổi không đúng sự thật về ông nên nhiều người chơi họ vẫn tiếp tục tham gia.

Sau nhiều lần viện cớ “khất lần”, đến cuối năm 2020, người dân trong làng mới tá hỏa khi phát hiện cả ông Thành cùng vợ bất ngờ đã không còn có mặt tại địa phương, trong khi điện thoại không liên lạc được.

Theo ông Lương Quý M, ở thôn 3, xã Kiền Bái cho biết vợ chồng mình đã tin tưởng bỏ ra hơn 250 triệu đồng chơi họ góp với ông Thành. Cùng với đó còn rất trường hợp khác ở trong và ngoài xã như chị Bùi Thị N., ở thôn 7; Nguyễn Thị Tr., ở thôn 3; Bùi Mẫn Q., ở thôn 6, cùng xã Kiền Bái; Hoàng Thị D., ở thôn 9, xã Thiên Hương…

Nhà của ông Thành đã khóa trái nhiều ngày nay.

Đa số đều là người là nông dân, lao động tự do làm ăn chắt bóp dành tiền chơi họ, mong tiết kiệm được ít tiền để cho con đi học, xây nhà hay trả nợ.



Ông Phạm Hữu Hòa, Chủ tịch UBND xã Kiền Bái cho biết, đến nay chưa có thống kê cụ thể, song theo người dân địa phương, người bị thiệt hại ít nhất khoảng 20-50 triệu đồng, người nhiều nhất 200-300 triệu đồng.

Cả xã có đến hàng chục người tham gia các nhóm họ của ông Thành, tổng số tiền thiệt hại có thể lên đến hơn 3 tỷ đồng. Đến nay ông Thành không có mặt tại địa phương, khiến người dân rơi vào tình cảnh bất an.

Theo thiếu tá Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Công an xã Kiền Bái, qua trình báo của người dân, lực lượng Công an xã đã bước đầu xác minh hướng dẫn người dân giải quyết theo trình tự, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện lực lượng Công an xã vẫn chủ động nắm tình hình không để người dân tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.