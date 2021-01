"Chủ họ" biến mất cùng số tiền hàng tỷ đồng ở Hải Phòng

UBND xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) vừa nhận được đơn của một số hộ dân về việc ông Lương Quý Thành (SN 1953 ở thôn 3, xã Kiền Bái) đã bỏ đi khỏi địa phương cùng số tiền góp họ của nhiều người.

Nhà ông Thành khóa cửa nhiều ngày

Theo phản ánh của người dân, họ tham gia chơi họ góp bằng tiền mặt do ông Lương Quý Thành tổ chức từ năm 2019. Mỗi người đóng 1 triệu đồng/chân họ, còn ông Thành thu tiền “áp cái” 2 triệu/người/năm. Từ giữa năm 2020, ông Thành có biểu hiện chậm trả tiền họ hoặc mượn lại của người bốc họ và hiện số tiền ông Thành còn thiếu của các hộ dân là khoảng 1,4 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, những người chơi họ mới tá hỏa khi phát hiện ông Thành và vợ đã không có mặt tại địa phương trong khi điện thoại không liên lạc được, căn nhà ông Thành cũng đóng cửa kín nhiều ngày nay.

Ông Phạm Hữu Hòa, Chủ tịch UBND xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cho biết: "Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của người dân, Công an xã đã hướng dẫn bà con các trình tự, thủ tục cần thiết. Nếu có dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, công an sẽ điều tra, xử lý. Đối với bà con nhân dân, địa phương cũng tuyên truyền, vận động bà con đến đòi tiền nhưng không gây mất an ninh trật tự, thực hiện đúng quy định pháp luật"./.