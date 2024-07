Chủ Ford Ranger chi nửa tỷ độ xe, 6 năm chạy 150.000km, từng xuyên Lào, Thái Lan: ‘Xe bền, chưa có lý do để đổi’

Anh Bùi Hữu Việt là chủ nhân của chiếc Ford Ranger 3.2 mua năm 2018. Cho đến nay, sau hơn 6 năm sử dụng, chiếc xe đã lăn bánh được gần 150.000km, cùng anh vượt qua rất nhiều cung đường hiểm trở, nhiều chuyến đi đầy kỷ niệm.

Là phó chủ tịch câu lạc bộ bán tải địa hình Việt Nam, anh Việt có lý do của mình khi vẫn đặt niềm tin vào chiếc xe này mà chưa có ý định đổi xe mới.

Chiếc Ford Ranger của anh Việt sau 6 năm sử dụng đã được độ lại rất nhiều.

Chào anh Việt. Trước chiếc Ford Ranger này, anh từng sử dụng xe gì?

Trước khi sử dụng chiếc Ford Ranger 3.2, tôi đi qua nhiều mẫu xe khác nhau.

Chiếc xe đầu tiên sử dụng là Audi A4 vào khoảng những năm 1996-1997. Đến năm 2006 tôi mua Mazda Premacy, năm 2008 đổi sang Toyota Camry, năm 2011 đổi sang Mazda CX-9, năm 2013 đổi sang BMW 320i, năm 2016 đổi sang BMW 520i.

Đến năm 2018, tôi mua chiếc Ford Ranger này. Hiện tại đang sử dụng song song 2 xe là BMW 520i và Ford Ranger.

Anh Bùi Hữu Việt sở hữu cả Ford Ranger và BMW 520i.

Thời điểm đó, vì sao anh chọn mua Ford Ranger?

Tôi cần một chiếc xe cao ráo, có thể đi chơi xa, đi dã ngoại. BMW 520i là xe sedan nên có những cung đường không phù hợp. Trước đó, tôi tham gia nhiều chuyến thiện nguyện ở các vùng cao, nên có cơ hội được trải nghiệm các mẫu xe bán tải của bạn bè. Vì thế tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình mua một chiếc xe bán tải.

Sử dụng một chiếc bán tải đến 6 năm, anh thích điều gì ở chiếc xe của mình?

Điều đầu tiên mà tôi ấn tượng nhất là sự bền bỉ của chiếc xe này, thật sự rất bền bỉ. Hiện nay tôi đã đi gần 150.000 km nhưng mọi thứ vẫn hoạt động tốt không có dấu hiệu gì đáng lo ngại.

Thời điểm đó, Ranger 3.2 gần như là xe duy nhất có ga tự động thích ứng (adaptive cruise control), thậm chí đến bây giờ nhiều xe vẫn chưa có. Tính năng này giúp cho việc lái xe an toàn hơn rất nhiều, đặc biệt với những ai thường di chuyển theo đoàn như câu lạc bộ bán tải chúng tôi.

Cuối cùng, đây là một chiếc xe Mỹ, có thiết kế rất đẹp. Chất Mỹ của xe thể hiện được sự phóng khoáng, hào sảng của những người chơi xe bán tải.

Anh có phân vân với những chiếc xe khác khi mua xe?



Thời điểm đó, tôi có tìm hiểu các mẫu xe bán tải khác như Nissan Navara, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton.

Tuy nhiên như tôi nói ở trên, chỉ mỗi Ranger 3.2 có ga tự động thích ứng. Một điều nữa, mặc dù đây là một chiếc bán tải với kích thước lớn, nhưng việc cầm lái và sử dụng xe rất nhẹ nhàng khi có vô-lăng trợ lực điện.

Vì thế sau khi đi thử và cân nhắc kỹ lưỡng, tôi thấy rằng chiếc xe này phù hợp với nhu cầu và cá tính của mình.

Về khả năng vận hành của xe, anh đánh giá thế nào?

Tôi thực ấn tượng với động cơ của chiếc Ranger 3.2 này.

Chiếc xe này được tôi sử dụng để dẫn đoàn cho nhiều hành trình khác nhau, từ đồng bằng lên miền núi, từ Việt Nam ra cả nước ngoài. Động cơ của xe mạnh mẽ, khả năng tăng tốc tốt, độ ổn định và chắc chắn từ hệ thống treo đến khung gầm rất tốt. Chiếc xe này có thể duy trì tốc độ khoảng 140km/h trong một thời gian dài mà người lái hoàn toàn yên tâm.

Sự vượt trội của động cơ 3.2 này so với các mẫu bán tải khác trên thị trường được thể hiện rõ nhất ở các chuyến đi vùng cao. Mỗi chuyến trao quà cho các trẻ em miền núi, đoàn chúng tôi thường đi hàng chục xe, mỗi điểm trường sẽ do vài xe phụ trách. Nếu gặp những điểm trường mà đường đi rất khó, chỉ có đường đất kèm dốc cao mà gặp trời mưa thì chỉ có những chiếc Ranger 3.2 mới được chọn thay vì các dòng xe khác.

Anh đãng nâng cấp những gì cho chiếc xe và chi phí thế nào?



Khi mua về, đầu tiên tôi thay toàn bộ dàn lốp BF Goodrich AT với gai lớn hỗ trợ đi địa hình. Cho đến nay tôi đã sử dụng bộ lốp thứ 3. Thực ra là tôi thay hơi sớm so với khuyến cáo của hãng lốp, nhưng để an toàn thì sau khoảng 50.000 km thì tôi thay bộ mới.



Tiếp theo tôi thay mâm xe đến từ hãng Fuel. Lâu lâu thấy hơi chán bộ mâm cũ tôi lại thay bộ mới, cho đến nay tôi đã đi đến bộ vành thứ 8. Lý do chỉ đơn giản là đổi cho mới mẻ chứ không phải hỏng hóc gì. (cười)

Với hệ thống treo, tôi cho rằng đây là hệ thống quan trọng nhất, quyết định đến khả năng vận hành và độ ổn định của xe khi đi trên đường. Ban đầu tôi thay bộ phuộc ARB BP51, nhưng hiện nay đã nâng cấp lên bộ phuộc của hãng King cho cả 4 cái.

Nhiều món đồ cũng đến từ hãng ARB như hệ thống nhíp thay bằng bộ nhíp EMO, toàn bộ tấm giáp gầm bảo vệ, bộ tời trước, giá nóc, cản sau... Trong khi đó thì cản trước bằng nhôm do một người anh trong hội thiết kế riêng. Xe cũng có thêm bậc để chân đóng mở tự động, pô đến từ thương hiệu Redback...

Hệ thống điện được nâng cấp bài bản và đảm bảo an toàn. Một bộ điều khiển tụ bù lắp đặt ở thùng sau để cả thiện công suất, giúp hệ thống điện ổn định hơn. Toàn bộ dây điện nâng cấp thêm đều có vỏ bọc chống cháy. Hệ thống đèn cũng được nâng cấp, đặc biệt là các loại đèn trợ sáng khi đường sương mù, đường rừng.



Bên trong xe thì có thêm bộ đàm, vô-lăng carbon tích hợp lẫy chuyển số. Cái nữa là hàng ghế thứ hai tôi đã đẩy lên phía trước một chút, tạo ra độ ngả lưng ghế để đi xa đỡ mỏi. Có một thiết bị dù giá chỉ vài trăm nghìn nhưng tôi thấy rất hữu ích, chỉ cắm vào cổng OBD để đọc dữ liệu thì tôi có thể biết được tất cả mọi thông tin của xe.

Tổng số tiền độ cho đến bây giờ tôi không nhớ chính xác, nhưng vào khoảng 500-600 triệu đồng.



Hơn 6 năm với gần 150.000 km, anh thường sử dụng xe cho những mục đích gì?

Hàng ngày, tôi đi lại bằng chiếc sedan, chiếc bán tải này chỉ dùng để đi chơi xa. Vì thế nên dù tần suất sử dụng hàng ngày ít nhưng quãng đường đi được của xe cũng khá nhiều.

Những chuyến gần có thể đi các tỉnh lân cận trong 1-2 ngày với khoảng cách dưới 200 km. Xa hơn chút thì đi cung Tây Bắc, Đông Bắc, đi xuyên Việt, mỗi chuyến khoảng vài nghìn km. Xa hơn nữa thì tôi đi xuyên quốc gia, qua Lào, Campuchia, Thái Lan, cũng đã vài lần chứ không phải một lần.

Có điều gì anh chưa hài lòng ở chiếc xe của mình?



Tôi hoàn toàn hài lòng với chiếc xe này và không có điểm gì để chê.

Thực ra nếu có điểm yếu thì có lẽ đó là kích thước có phần đồ sộ nếu sử dụng đi trong phố. Tuy nhiên, khi đi lại hàng ngày trong phố, tôi chủ yếu dùng chiếc sedan nên kích thước của chiếc Ranger không phải là điều tôi bận tâm.

Còn điều làm tôi buồn nhất ở đây lại không phải do chiếc xe không tốt mà liên quan đến vấn đề khác. Đó là sắp tới, sang năm 2025 thì xe đã đi được 7 năm, theo quy định hiện hành thì mỗi lần đăng kiểm của xe chỉ có giá trị trong 6 tháng. Chiếc xe này chủ yếu tôi dùng để đi chơi xa, đi các hành trình dài ngày mỗi vài tháng. Nếu mỗi lần đăng kiểm có được 6 tháng thì tính ra đi khoảng 2-3 chuyến lại phải đăng kiểm.

Dù chưa có ý định đổi xe, nhưng anh Việt có thể sẽ suy nghĩ lại vì quy định liên quan đến đăng kiểm.

Hiện nay tôi chưa có ý định đổi xe, tuy nhiên nếu năm sau phải đăng kiểm mỗi 6 tháng thì có thể tôi sẽ tính đến việc mua xe mới. Tôi chưa biết sẽ chọn xe nào, nhưng có thể là một chiếc Ranger Raptor vì tôi ấn tượng với tính năng dẫn động toàn thời gian 4A.