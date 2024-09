Chủ dự án "khủng" tại khu Nam Sài Gòn đang ôm khoản nợ 32.587 tỷ, kết quả kinh doanh gây bất ngờ

Nợ phải trả gấp hơn 11 lần vốn chủ sở hữu

Công ty CP Thái Sơn - Long An vừa công bố thông tin về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, tính đến hết ngày 30/6/2024, công ty đạt lợi nhuận sau thuế chỉ gần 4 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái đạt gần 3 tỷ đồng).

Doanh nghiệp nay ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt gần 2.937 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 2.848 tỷ đồng được thiết lập hồi đầu năm.

Điểm đáng chú ý là, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty đã tăng cực mạnh trong 6 tháng qua, từ mức 4,65 lên 11,13. Như vậy, nợ phải trả của công ty lên đến 32.587,5 tỷ đồng, tăng 22% so với thời điểm 31/12/2023. Trong số nợ trên, nợ trái phiếu chiếm khoảng 8.696 tỷ đồng.

Theo báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu, Thái Sơn - Long An đang lưu hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 8.700 tỷ đồng.

Đầu tiên là lô trái phiếu TSLCH2129001 được Công ty CP Thái Sơn - Long An phát hành vào ngày 26/11/2021 có giá trị 4.600 tỷ đồng, kỳ hạn 96 tháng, đáo hạn vào ngày 26/11/2029. Lãi suất năm đầu tiên là 11%/năm, lãi suất các kỳ thanh toán lãi tiếp theo được xác định là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,5%/năm. Lô trái phiếu này được một tổ chức đầu tư trong nước mua toàn bộ.

Mục đích phát hành nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với quy mô 267 ha. Dự án này được giới thiệu ra thị trường từ năm 2018. Dự án có tổng mức đầu tư là 41.133 tỷ đồng.

Trong khi đó, trái phiếu TSLCH2129002 được doanh nghiệp này phát hành vào ngày 30/12/2021, với giá trị 4.100 tỷ đồng, kỳ hạn 96 tháng, đáo hạn vào ngày 30/11/2029.

Tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu nêu trên là toàn bộ quyền sử dụng đất tại khu đất Dự án và tài sản hình thành trên đất trong tương lai, ngoại trừ 877 căn nhà ở thuộc giai đoạn 1 có tổng diện tích đất 113.061,16 m2. Dự án này nằm tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc được định giá 41.133 tỷ đồng, theo chứng thư thẩm định giá số 984/2021/CTTĐG-VFA VIETNAM ngày 5/11/2021 do Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam ban hành.

Thái Sơn - Long An là chủ đầu tư dự án 267 ha ở Long An

Theo thông tin từ cổng đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, Công ty CP Thái Sơn – Long An được thành lập vào tháng 3/2009. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp này là xây dựng nhà để ở và kinh doanh bất động sản. Trụ sở của doanh nghiệp đặt tại ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An.

Công ty CP Thái Sơn - Long An do ông Đỗ Hoàng Việt là Tổng Giám đốc. Ông Việt cũng là người đại diện pháp luật công ty. Ngoài ra, ông Đỗ Hoàng Việt còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thái Sơn - Long An miền Nam. Doanh nghiệp này cũng có lĩnh vực hoạt động là kinh doanh bất động sản.

Thái Sơn - Long An được biết đến là thành viên của Tập đoàn T&T. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư của dự án khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (tên thương mại là T&T Millennia City).

T&T City Millennia sở hữu vị trí đắc địa nằm ngay vùng phát triển kinh tế trọng điểm của khu Nam, thuộc khu vực xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đây là khu vực có tiềm năng phát triển bất động sản mạnh mẽ và có tốc độ đô thị hoá nhanh, đã được minh chứng qua các cụm đô thị lớn tiêu biểu như Him Lam, Phú Mỹ Hưng hay Khu đô thị GS Metro City.

Dự án được đánh giá là dự án với quy mô khủng tại khu Nam Sài Gòn, có quy mô lớn nhất và hiện đại nhất tại khu vực Cần Giuộc nói riêng và tỉnh Long An nói chung.

Phối cảnh dự án. Ảnh: T&T Millennia City.

T&T Millennia City có tổng quy mô 267 ha, trong đó giai đoạn 1 là 69 ha và với 2.402 lô shophouse, nhà liền kề, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Diện tích giao động từ 90 – 200m2. Dự án dành đến 30% diện tích toàn khu để bố trí cây xanh, mặt nước và vườn tiểu cảnh dọc khắp dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư 41.000 tỷ đồng. Các cụm tiện ích của dự án như trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí và shophouse. Công trình này có hệ thống trường gồm nhiều bậc học từ mầm non đến cấp 3. Các khu vực thể thao bao gồm sân bóng đá, bóng chuyền… giúp cư dân rèn luyện sức khoẻ ngay tại nội khu dự án…