Chủ động nhường đường, tài xế xe tải bất ngờ bị đánh thương tích ở Hải Phòng: Mời 4 người lên phường

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một tài xế xe tải bị đánh hội đồng đến thương tích ở mũi, phải nhập viện điều trị do mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông. Nạn nhân trong vụ việc là anh L.X.T., sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 1/3.

Theo nguồn tin trên báo VOV.VN thời điểm trên, anh T. điều khiển ô tô tải đến khu vực tổ dân phố Giữa Lương Quy, phường An Dương, TP. Hải Phòng thì gặp ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 có dán chữ "Bê tông đức minh" đỗ ở giữa đường.

Tài xế xe tải bị nhóm người lao vào hành hung.

Người đàn ông chủ động đỗ xe vào bên phải đường để nhường đường cho xe CX5 đi qua. Tuy nhiên, theo phản ảnh, tài xế CX5 đã bất ngờ hạ cửa kính, nhổ nước bọt về phía anh T. Sau đó, người này lái xe tấp vào ven đường.

Tiếp đó, có 3 nam giới đã lao vào hành hung anh T. khiến nạn nhân bị thương tích ở mũi, phải điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp 1 (Hải Phòng).

Thông tin về vụ việc được người thân của anh T. đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bất bình.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng TP. Hải Phòng đã xác minh, triệu tập 4 đối tượng có liên quan đến hành vi hành hung tài xế T. lên cơ quan Công an để làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.