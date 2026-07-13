Chủ doanh nghiệp có ca nô bị lật khiến 15 người thiệt mạng ở Phú Quốc lên tiếng

Ông Diệp Nguyên Quốc - Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Du Lịch Minh Huy PQ - cho biết: “Ca nô gặp nạn được đóng mới 100% và mới đưa vào sử dụng được vài tháng, đăng kiểm đầy đủ. Lái tàu có bằng lái đầy đủ, có kinh nghiệm lái tàu nhiều năm. Tàu và du khách đều được mua bảo hiểm, thủ tục bảo hiểm đang được công ty liên hệ với công ty bảo hiểm để xử lý”.

Sáng 13/7, trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, ông Diệp Nguyên Quốc thông tin tai nạn là điều không ai mong muốn, công ty đang nỗ lực tối đa để khắc phục thiệt hại, mong giảm bớt đau buồn của gia đình các nạn nhân , nhanh nhất đưa các nạn nhân về gia đình .

“ Ca nô gặp nạn được đóng mới 100% và mới đưa vào sử dụng được vài tháng, nên đăng kiểm đầy đủ, thường 5 năm mới phải đăng kiểm lại với tàu mới. Lái tàu có bằng lái đầy đủ, có kinh nghiệm lái tàu nhiều năm. Tàu và du khách đều được mua bảo hiểm, thủ tục bảo hiểm đang được công ty liên hệ với công ty bảo hiểm để xử lý”, lãnh đạo Công ty Minh Huy PQ nói.

Một nạn nhân trong vụ lật ca nô Phú Quốc được cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng theo vị lãnh đạo công ty trên, công ty có 4 ca nô đưa khách đi tham quan các đảo, vùng biển quanh Phú Quốc. Tuy nhiên, giai đoạn này đang mùa thấp điểm du lịch, khách ít, nên chỉ 2 ca nô hoạt động, trong đó có ca nô Ocean Pearl Island vừa gặp nạn.

Về trục vớt ca nô gặp nạn, tới nay ca nô này đã được kéo về Hòn Mây Rút Ngoài, nước đã được bơm và ca nô đã nổi lại bình thường. “Ca nô đang neo và giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác điều tra”, lãnh đạo Công ty Minh Huy PQ nói thêm. Về các thông tin khác, vị này đề nghị chờ thông tin từ cơ quan chức năng.

Về mức hỗ trợ nạn nhân, ban đầu, công ty hỗ trợ 1.000 USD/nạn nhân tử vong, 500 USD/khách còn lại gặp nạn được cứu. Sau đó, phía công ty tăng mức hỗ trợ với nạn nhân tử vong lên 2.000 USD/người, đồng thời đài thọ toàn bộ chi phí để thân nhân từ Ấn Độ sang và đưa thi thể về nước bằng đường hàng không. Hiện toàn bộ chi phí bước đầu đã được công ty chi trả đầy đủ.

Công ty TNHH Du Lịch Minh Huy PQ có trụ sở tại đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Tên viết tắt: OCEAN PEARL TRAVEL, do ông Diệp Nguyên Quốc làm người đại diện theo pháp luật.

Theo thông tin được công bố về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Minh Huy PQ hoạt động từ năm 2023. Ngành nghề kinh doanh chính gồm: Vận tải hành khách đường bộ; vận tải hành khách ven biển và viễn dương, đường thủy nội địa; dịch vụ lưu trú; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; đại lý du lịch, điều hành tour; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; cho thuê xe có động cơ.

Hiện trường vụ lật ca nô khiến 15 người thiệt mạng, chiều 11/7.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới (Phú Quốc) đã bị lật. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú đặc khu Phú Quốc), thuyền trưởng ca nô gặp nạn, để điều tra hành vi vi phạm các quy định về giao thông đường thủy.

Tới nay, toàn bộ 17 du khách Ấn Độ được cứu sống sức khỏe phục hồi tốt đều đã rời Phú Quốc để lên đường về nước; thi thể 15 nạn nhân được chuyển về TPHCM để làm các thủ tục đưa về nước. Sáng 13/7, n ạn nhân nguy kịch cuối cùng đã đủ điều kiện nên được chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.