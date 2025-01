Chủ điểm Vietlott: "Jackpot gần 90 tỷ, tôi bấm vé cho khách không nghỉ tay"

Bên cạnh mong muốn cầu may cho bản thân, nhiều người còn mua vé để gửi tặng người thân, bạn bè. Đặc biệt, giải Jackpot của các sản phẩm xổ số tự chọn dịp này cũng có giá trị lên đến gần 90 tỷ đồng khiến nhiều người chọn vé số Vietlott làm lì xì đầu năm cho người thân.

Săn lộc, cầu may cuối năm

Những ngày này ngoài việc tất bật chuẩn bị đón Tết, nhiều người vẫn tranh thủ đến các điểm bán vé số để mua vé cầu may. Nhờ thói quen này mà từ sáng sớm, điểm bán Vietlott của chị Uyên đã nhộn nhịp từ trong ra ngoài.

"Tôi thường mở cửa vào lúc 6 giờ sáng, lúc này đã có nhiều người đi làm rồi tranh thủ ghé vào chọn mua vài tờ. Nhiều khách quen dừng xe ngoài đường chỉ cần ra hiệu bằng tay là tôi đã biết họ muốn lấy vé gì rồi. Những ngày cuối năm, lượng khách đông hơn hẳn khiến tôi và nhân viên bấm vé không nghỉ tay" - Chị Uyên chia sẻ.

Theo chị Uyên, sản phẩm thu hút người mua nhiều nhất là Mega 6/45 và Power 6/55 vì có giải thưởng cao. Thời điểm này, Jackpot 1 của Power 6/55 gần 34 tỷ đồng, còn Jackpot của Mega 6/45 cũng sắp chạm mốc 90 tỷ. "Nhờ Jackpot lên cao như vậy mà tôi bán được lắm, nhiều khách mua hẳn 3 kỳ quay liên tiếp, ai cũng hi vọng sẽ trúng thưởng để ăn Tết lớn", chị Uyên cười nói.

Bên cạnh Jackpot, xổ số nhanh Keno cũng là sản phẩm được nhiều khách chơi vé số tự chọn yêu thích tại các điểm bán Vietlott. Với tần suất quay thưởng 8 phút/kỳ từ 6-22h mỗi ngày, Keno trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thử vận may nhanh chóng, mang đến niềm vui ngay lập tức mà không phải chờ đợi lâu như với các sản phẩm khác. "Ai bận rộn thì ghé mua vài kỳ rồi sẽ tranh thủ dò số sau khi rảnh. Còn ai dư dả thời gian hơn thì ngồi luôn tại điểm bán, vừa luận số dự thưởng vừa theo dõi kết quả trực tiếp. Nhờ vậy mà không khí ở đây lúc nào cũng sôi nổi" - anh Hoàng, một chủ điểm Vietlott tại TP. Thủ Đức chia sẻ.

Nhiều người chọn chơi Keno vì có nhiều cách chơi thú vị và nhận tiền thưởng ngay sau khi có kết quả.

Để khách luôn có trải nghiệm tốt, anh Hoàng luôn dặn dò nhân viên phải chú ý phục vụ nước uống và hướng dẫn khách chu đáo. Khách trúng Keno thường sẽ nhận thưởng ngay tại điểm bán, nên đã có không ít lần anh được chứng kiến tiếng hò reo và niềm vui khôn xiết của những người may mắn. "Thấy điểm bán nhộn nhịp ngày cuối năm, còn khách hàng của mình thì hạnh phúc với giải thưởng để ăn Tết lớn hơn, tôi thực sự phấn khởi" - anh Hoàng hào hứng.

Tặng vé, trao cơ hội may mắn cho người thân

Thói quen mua vé số cầu may không chỉ dành cho bản thân mà còn được nhiều người lựa chọn làm món quà Tết đặc biệt tặng bạn bè, người thân. Với họ, việc trao tặng vé số Vietlott là một cách thể hiện tình cảm, gửi gắm những lời chúc may mắn, thành công trong năm mới.

Bộ bao lì xì xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề về các loài cây có vượng khí tốt đẹp "Mai - Lan - Cúc - Trúc" cùng những câu chúc ý nghĩa đầu năm đã có mặt tại các điểm bán Vietlott.

Minh Tâm (35 tuổi - nhân viên IT tại TP. Thủ Đức) là khách quen tại điểm bán của anh Hoàng, cho biết thường mua vé số nhiều hơn vào những ngày cuối năm. Một phần mua để cầu may cho mình, phần khác anh mua để tặng cho bạn bè, đồng nghiệp. "Nhiều người lì xì lấy lộc đầu năm, còn tôi thì lại muốn tặng bạn bè một cơ hội may mắn bằng vé số Vietlott. Chỉ 10.000 đồng mỗi vé nhưng biết đâu trúng thưởng họ ăn Tết lớn, tôi cũng sẽ vui lây" - anh Tâm bộc bạch.

Chị Linh Anh (40 tuổi - kinh doanh tự do tại Bình Thạnh) hồ hởi chia sẻ: "Cửa hàng tôi sát bên nên bữa giờ ngày nào tôi cũng qua mua vài tờ Vietlott, tôi cho máy tự chọn số luôn. Trời mà thương thì mua số nào cũng trúng. Vietlott năm nay còn có mẫu bao lì xì màu sắc bắt mắt, nên Tết này tôi sẽ mua vé bỏ đủ bộ cho mấy bạn nhân viên lấy hên đầu năm luôn".

Nhiều khách hàng đến điểm bán Vietlott mua vé và bỏ vào phòng bao lì xì để gửi tặng cho bạn bè, người thân.

Dù giải thưởng có lớn hay nhỏ, điều quan trọng nhất mà người chơi Vietlott nhận được chính là niềm vui và hy vọng. Chị Hạnh Hoa (45 tuổi, ở Tân Phú), một khách hàng lâu năm của Vietlott, chia sẻ: "Trúng giải lớn thì tất nhiên là vui rồi, nhưng dù chỉ trúng giải nhỏ, tôi vẫn cảm thấy rất vui vì đó là dấu hiệu của sự may mắn. Có vé số Vietlott trong tay, ai cũng cảm thấy như có thêm chút niềm tin và hy vọng vào một năm mới thuận lợi hơn."

Hiện nay, ngoài 6000 điểm bán Vietlott trên toàn quốc, việc mua vé số qua kênh điện thoại (ứng dụng Vietlott SMS) ngày càng phổ biến, giúp nhiều người chơi có thể gửi tặng vé số cho bạn bè, người thân một cách dễ dàng. "Năm nay, tôi mua vé số qua ứng dụng Vietlott SMS để gửi tặng bạn bè ở xa. Cảm giác như mình vẫn có thể chia sẻ niềm vui và may mắn dù không ở bên họ", chị Lan, một người chơi lâu năm, chia sẻ.

Với sản phẩm xổ số đa dạng, giải thưởng hấp dẫn và phương thức mua vé dễ dàng, mua vé số Vietlott đã trở thành một thói quen trong dịp Tết của nhiều người, không chỉ để cầu may, mà còn là cách để thể hiện mong muốn về một năm mới an lành, hạnh phúc và thịnh vượng.