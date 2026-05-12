Chủ đề khiến dân văn phòng thi nhau kể chuyện: Nghề tay trái nào nghe “lạ” nhưng lại giúp nhiều người kiếm thêm, 10 người thì 9 người làm 1 NGHỀ NÀY!

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, áp lực công việc lớn nhưng thu nhập ở nhiều ngành nghề lại không tăng tương ứng, câu chuyện “làm gì để có thêm tiền” đang trở thành chủ đề được rất nhiều người trẻ quan tâm. Không ít dân văn phòng hiện nay gần như mặc định rằng chỉ một công việc chính là chưa đủ để trang trải cuộc sống, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Cũng vì thế, những cuộc trò chuyện xoay quanh “nghề tay trái” bất ngờ trở nên sôi nổi trên mạng xã hội. Từ nhân viên văn phòng, freelancer cho tới người làm trong ngành công nghệ, ai cũng có một công việc phụ nào đó để kiếm thêm thu nhập. Điều thú vị là nhiều nghề nghe qua tưởng rất “lạ đời”, nhưng thực tế lại mang về nguồn tiền khá ổn định, thậm chí giúp nhiều người sống dễ thở hơn mỗi tháng.

Trong hàng nghìn bình luận dưới một bài đăng hỏi về “nghề tay trái thú vị nhất mà bạn từng thấy”, tarot, tử vi, chiêm tinh và thần số học bất ngờ là nhóm công việc được nhắc đến nhiều nhất.

Một người chia sẻ: “Cũng không hẳn là tay trái nhưng tui coi tarot, chiêm tinh các kiểu. Khách thì toàn khách ruột thôi, hiếm khi có khách mới ghé qua, chắc tại ở ẩn với lười seeding”.

Người này cho biết công việc tưởng chỉ cần “trải bài rồi nói chuyện” thực tế lại đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. “Coi mấy bộ môn này thì cần kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và trực giác, tâm lý nữa”.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là phía sau những lá bài tarot hay bản đồ sao lại là hàng loạt câu chuyện tâm lý, tình cảm, công việc đầy drama của khách hàng. “Có thể đọc truyện ontime miễn phí vì các vấn đề người ta tìm tới tâm linh toàn là chuyện siêu drama”, tài khoản này chia sẻ.

Tuy nhiên, nghề này cũng không hề “nhẹ đầu” như nhiều người nghĩ. “Phải vững tâm nhưng cũng không được đụng quá nhiều vào quyền quyết định của khách hàng nữa. Với cả phải liên tục update kiến thức”.

Dưới phần bình luận, nhiều người đồng tình rằng tarot, tử vi hay chiêm tinh hiện nay không đơn thuần là một hình thức giải trí, mà dần trở thành dạng dịch vụ tinh thần được giới trẻ tìm đến khi gặp áp lực trong cuộc sống.

Một tài khoản khác cho biết nghề tay trái của mình cũng là tarot và tử vi, nhưng càng làm càng thấy đây là công việc tiêu tốn năng lượng cảm xúc. “Chịu khó cày thì có tiền lắm, nhưng mà làm cực lắm. Hay gặp mấy bạn tiêu cực cực kỳ, làm t cũng bị tiêu cực theo”.

Không ít người làm trong lĩnh vực này chia sẻ họ gần như phải kiêm luôn vai trò của một người lắng nghe và tư vấn tâm lý. Có khách đặt lịch chỉ để kể chuyện tình cảm, có người tâm sự áp lực gia đình, công việc hoặc khủng hoảng cá nhân kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Dẫu vậy, điều khiến nhiều người tiếp tục theo nghề lại nằm ở cảm giác được kết nối và giúp đỡ người khác.

Ngoài tarot hay tử vi, phần bình luận còn xuất hiện hàng loạt nghề tay trái vừa lạ vừa khó tin. Một người cho biết mình bán đồ uống take away sau giờ làm và gọi đây là “nghề startup quốc dân” của dân văn phòng. “Nói chứ bán F&B bao hời mọi người ạ, nếu không phải trả tiền mặt bằng”.

Trong khi đó, có người kiếm thêm bằng cách viết review cho nhà hàng. Công việc nghe qua tưởng hấp dẫn nhưng thực tế không hề dễ dàng. “Phải order tối thiểu 15 USD chưa tip với thuế, phải ăn tại quán. Mỗi review được trả khoảng 25-35 USD, tính ra lời có vài đô mà vừa tốn thời gian vừa phải ăn đồ dở ẹc”.

Một bình luận khác ở nước ngoài cũng gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm làm shipper Amazon. “Trúng chuyến vô khu nhà giàu thì được ngắm nhà xịn đẹp, hoặc chuyến đi xa thì coi như đi chơi một bữa. Có hôm lên núi thì đường xá như đi tàu lượn”.

Tuy nhiên, người này cũng cho biết áp lực công việc khá lớn, từ chuyện khách đưa sai passcode mở cổng cho tới việc bị ép lương khiến cuối cùng phải nghỉ việc.

Giữa hàng trăm câu chuyện nghề tay trái, có lẽ gây bất ngờ nhất là bình luận của một người tự nhận cuối tuần đi… “bán mộ”. Người này chia sẻ: “Tôi đi bán mộ, thực sự là đi bán mộ. Trong tuần làm ở một startup AI, còn thứ 7 chủ nhật thì đi gặp khách hàng hoặc các bác tổ trưởng dân phố giới thiệu dự án. Lâu lâu dẫn đoàn khách lên thăm dự án ở Hòa Bình nữa”.

Bình luận này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác vì quá khó tin, nhưng đồng thời cũng phản ánh thực tế ngày càng nhiều người trẻ hiện nay sẵn sàng làm thêm đủ nghề để gia tăng thu nhập.

Điểm chung trong phần lớn câu chuyện được chia sẻ là nghề tay trái giờ không còn đơn thuần để kiếm “tiền tiêu vặt”. Với nhiều người, đó là cách để giảm áp lực tài chính, thử sức với sở thích cá nhân hoặc tìm cảm giác mới mẻ ngoài guồng quay công sở lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Và giữa hàng loạt công việc nghe có phần “không giống ai”, tarot, tử vi hay chiêm tinh lại đang nổi lên như một nghề tay trái đặc biệt vừa kiếm ra tiền, vừa mang màu sắc cảm xúc, chữa lành và kết nối con người, ít nhất theo cách mà rất nhiều người trẻ đang nhìn nhận hiện nay.