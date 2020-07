Chủ đề hot nhất hôm nay "Lee Min Ho chắc chắn đang hẹn hò Kim Go Eun": Lộ bằng chứng cùng mừng sinh nhật, qua lại quá rõ!

" Quân Vương Bất Diệ t" đã chính thức kết thúc với một cái kết có hậu dành cho cặp đôi Lee Gon ( Lee Min Ho ) và Tae Eul ( Kim Go Eun ). Tuy bị chê là không có "phản ứng hóa học", vô cùng gượng gạo trong phim nhưng ở ngoài đời, Lee Min Ho - Kim Go Eun lại vô cùng thân thiết và tình cảm khiến người hâm mộ không ngừng "đẩy thuyền".

Nhưng mới đây, một bài đăng với tựa đề "Lee Min Ho chắc chắn hẹn hò Kim Go Eun" trên Pann đã phân tích vô cùng kỹ lưỡng những khoảnh khắc ngọt ngào, bằng chứng hẹn hò của cặp đôi. Bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, khiến cư dân mạng Hàn Quốc phát sốt.

Chứng kiến những khoảnh khắc này, cư dân mạng chắc nịch hẳn là cặp đôi đang yêu nhau thì mới có thể ngọt ngào và coi đối phương là người đặc biệt nhất như thế. Đáng chú ý nhất là chi tiết Lee Min Ho có động thái đặc biệt đáng nghi trong ngày sinh nhật của Kim Go Eun.

Hậu trường còn ngọt ngào hơn trên phim, cố gắng che giấu hay gì?

Trên phim bị chê "gượng", nhưng ở hậu trường, Lee Min Ho - Kim Go Eun "tình thương mến thương" lắm nhé.

Đùa giỡn vui vẻ...

.. quan tâm nhau bất chấp mọi ánh mắt xung quanh.

Xin thưa, đây hoàn toàn là khoảnh khắc ngẫu hứng chứ không phải diễn. Nhìn ánh mắt và biểu cảm, cách Lee Min Ho chăm sóc người ấy kìa...

Kim Go Eun khẽ "hôn trộm" Lee Min Ho một chút mà gò má, khoé môi của Lee Min Ho đã kéo lên tận mang tai

Bế bồng nhau hạnh phúc như một cặp đôi thực sự.

Lee Min Ho âu yếm xoa đầu an ủi Kim Go Eun khi cô buồn vì bộ phim "Quân Vương Bất Diệt" đóng máy.

Cả hai thân thiết với nhau trong cảnh quay ở bãi biển.

Hint hẹn hò quá nhiều trên Instagram

Cư dân mạng cũng nhanh tay nhanh mắt "soi" ra hàng loạt những hint hẹn hò trên Instagram của Lee Min Ho và Kim Go Eun. Vào tháng 5, shipper của cặp đôi đã được một phen "quắn quéo" khi Lee Min Ho liên tiếp đăng hình ảnh Kim Go Eun lên Instagram cá nhân. Ngoại trừ mẹ ruột của nam diễn viên, Kim Go Eun chính là cô gái đầu tiên được Lee Min Ho đăng ảnh.

Lee Min Ho đăng ảnh nhìn Kim Go Eun đắm đuối dưới ánh hoàng hôn.

"Tôi thấy tay mình nắm lấy tay cô ấy" - dòng trạng thái cực sến súa khiến loạt shipper phải "rụng tim".

Ngoại trừ mẹ, Lee Min Ho chưa từng đăng tải bất kỳ hình ảnh cô gái nào trừ Kim Go Eun.

Ngày sinh nhật đặc biệt: Dấu vết rõ ràng và đáng nghi đây rồi!

Vào ngày 2/7 - sinh nhật của Kim Go Eun, Lee Min Ho đăng tải một video đi dọc bờ sông Hàn, lồng vào đó là một bài hát có ca từ vô cùng ngọt ngào về tình yêu.

Cư dân mạng chỉ ra những bằng chứng Lee Min Ho và Kim Go Eun đã ở bên nhau trong bữa tiệc sinh nhật của nữ diễn viên.

Cả hai diện đồ đôi?

Chứng kiến loạt bằng chứng "tình bể bình" này, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa khen độ đẹp đôi của cặp Lee Min Ho - Kim Go Eun.

- Nhìn ánh mắt Lee Min Ho là biết anh ấy thích Kim Go Eun lắm rồi. Quả là người con gái đặc biệt đó.

- Cả hai cũng có tuổi rồi, hẹn hò 1, 2 năm rồi kết hôn như Ji Sung và Lee Bo Young là vừa đẹp.

- Tôi xem nhiều phim Lee Min Ho đóng rồi và chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy luôn.

- Ngoài đời Kim Go Eun xinh lắm, tính tình cũng tốt. Ai làm việc với chị ấy cũng đều nhận xét tốt cả.

- Có vẻ như Lee Min Ho thích những cô gái tươi sáng, hoạt bát như Suzy và Park Min Young, Kim Go Eun cũng giống như vậy.

- Yêu nhau hay không em không biết nhưng Lee Min Ho đáng yêu quá.

- Ngoài đời Kim Go Eun rất xinh đẹp, mặt cực nhỏ và da thì trắng sáng.

- Tôi là Lee Min Ho thì tôi cũng hẹn hò với Kim Go Eun. Xem video making mới thấy chị ấy đáng yêu xỉu.

Bị chê gượng trên màn ảnh, nhưng lại cực tình tứ trong hậu trường cũng như ngoài đời, bạn nghĩ gì về cặp đôi Lee Min Ho - Kim Go Eun.

Trên màn ảnh cố tình che giấu, ở hậu trường thì tình hết mức đây mà?

Nguồn: Netizenbuzz, Youtube, Instagram