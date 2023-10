Chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp Ban Mai tại Bình Định mạnh tay “đập đi xây lại” dự án, xin tăng vốn gần 10 lần lên 2.700 tỷ đồng

Vị trí khu đất thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai.

Công ty TNHH Ban Mai mới đây đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định.

Dự án này được UBND tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào cuối năm 2011, đến năm 2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau đó, dự án đã được điều chỉnh quy hoạch vào các năm 2018 và 2020, tuy nhiên các đồ án đã có những bất cập.

Năm 2022, Công ty TNHH Ban Mai đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch dự án, đồng thời được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 4. Hiện nay, dự án đang được xin điều chỉnh chủ trương đầu tư về mục tiêu, quy mô, tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai có tổng diện tích khoảng 25,4 ha, nằm trong đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát đến năm 2035, thuộc quỹ đất quy hoạch đất phát triển du lịch biển.

Về hiện trạng kiến trúc, trong ranh giới dự án có 1 nhà tiếp đón, 1 villa cánh sen và 36 căn bungalow đã xây dựng năm 2018 - 2019 theo giấy phép xây dựng cấp năm 2018. Các công trình này sẽ được tháo dỡ toàn bộ khi triển khai xây dựng dự án. Bên trong dự án có các tuyến đường rộng 3,5 - 5 m. Các tuyến đường nội bộ này đều được tháo dỡ trong quá trình thi công xây dựng dự án.

Khu vực dự án có tuyến đường ven biển Cát Tiến - Đề Gi (ĐT.639) kết nối với đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội. Ngoài ra, khu vực dự án còn có tuyến đường đất hiện trạng nối từ đường ĐT.639 có chiều dài khoảng 900m (mặt đường rộng khoảng 6 - 8 m) và tuyến đường quy hoạch ĐS21 chạy dọc bờ biển theo quy hoạch chung 1/5.000 khu vực nam đầm Đề Gi.

Giai đoạn đầu tư, dự án sẽ bố trí 0,6 ha cho đất công cộng dịch vụ; 14,6 ha xây dựng công trình lưu trú; 5,6 ha đất cây xanh mặt nước và 4,6 ha đất hạ tầng kỹ thuật. Tổng số người dự kiến của dự án là 2.414 người.

Về các hạng mục, dự án sẽ xây dựng 356 căn biệt thự, 1 tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao 20 tầng nổi và 1 tầng hầm (500 phòng), 3 khu nhà dịch vụ và nhà câu lạc bộ.

Các công trình biệt thự tại dự án sẽ được bố trí trên diện tích khoảng 11,5 ha, bao gồm 68 căn ven biển, 174 căn trên núi, 49 căn ven suối và 65 căn trên vách núi. Các lô nhà và các tuyến đường thiết kế được san nền bám theo địa hình tự nhiên, các khu vực còn lại giữ nguyên hiện trạng tạo cảnh quan đặc trưng cho dự án.

Về tiến độ, theo giấy chứng nhận đầu tư thay đổi được cấp vào năm 2022, dự án khởi công vào quý III/2017, xây dựng 36 căn bungalow, 1 nhà tiếp đón, 1 villa cánh sen và các hạng mục kỹ thuật, đưa vào hoạt động từ quý IV/2024.

Tuy nhiên, theo đồ án điều chỉnh quy hoạch mới nhất, tiến độ dự án sẽ được thay đổi như sau. Quý III/2023 sẽ tháo dỡ các công trình hiện trạng; quý IV/2023 khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật; quý II/2024 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

Khối công trình thấp tầng và cảnh quan, khối khách sạn và căn hộ du lịch sẽ khởi công từ quý I/2024, hoàn thành vào quý IV/2024, đưa vào hoạt động từ quý I/2025.

Về tổng mức đầu tư, theo giấy chứng nhận được cấp vào năm 2022, dự án có tổng vốn 280 tỷ đồng. Theo báo cáo, dự án đang xin điều chỉnh tổng vốn lên hơn 2.717 tỷ đồng, tức tăng gần 10 lần so với trước đó.

Hồi tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã cho phép Ban Mai không thực hiện ký quỹ đầu tư cho dự án, tuy nhiên tỉnh yêu cầu doanh nghiệp phải ứng trước kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về chủ đầu tư, Công ty Ban Mai được thành lập vào tháng 12/2011, trụ sở tại huyện Phù Cát, Bình Định. Tính đến tháng 7/2022, doanh nghiệp có vốn điều lệ là 450 tỷ đồng, chủ sở hữu là Công ty TNHH Đầu tư nghỉ dưỡng BRC Việt Nam (trụ sở tại Tây Hồ, Hà Nội).

Đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của Công ty Ban Mai hiện nay là ông Đặng Thanh Hải. Vị này đang đồng thời đứng tên tại nhiều doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Đầu tư Nghỉ dưỡng Ban Mai Phú Quốc; Công ty TNHH Đầu tư Nghỉ dưỡng BOC; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Tân An; CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Long An hay Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Calla Phú Quốc.

Trong đó, Đô thị Long An hiện nay đang góp vốn 749 tỷ đồng vào Bất động sản Tân An, tương đương 100% vốn điều lệ của Tân An.

Còn Ban Mai Phú Quốc là một doanh nghiệp vừa được thành lập vào tháng 6 vừa qua với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Công ty Ban Mai nắm 98% vốn góp, ông Nguyễn Toàn Thắng và Nguyễn Mạnh Hùng đều sở hữu 1%.

Ngày 3/10 mới đây, Ban Mai Phú Quốc đã giảm vốn xuống còn 5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi.