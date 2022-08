Chủ đầu tư dự án 36 The Mansions Nghi Lộc là ai?

Dự án Khu phức hợp kinh doanh thương mại kết hợp nhà ở tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (tên thương mại là 36 The Mansions Nghi Lộc) do Tổng Công ty 36-CTCP (Tổng Công ty 36) làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, (Nghệ An), với ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 27m; Phía Nam giáp trụ sở khối dân cũ và Trung tâm văn hóa huyện Nghi Lộc; Phía Đông giáp Quốc lộ 1A (đường Thăng Long); Phía Tây giáp đường quy hoạch rộng rộng 15m.



Dự án có tổng diện tích khu đất quy hoạch hơn 1,1ha, dự kiến dân số khu vực khoảng 128 người, với tổng mức đầu tư hơn 375,9 tỷ đồng.

Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất của dự án gồm: Khu thương mại dịch vụ được bố trí phía Đông Bắc của khu vực lập quy hoạch tiếp giáp Quốc lộ 1A và đường quy hoạch rộng 27,0m. Diện tích đất 2.072,2m2, mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao tối đa 9 tầng; Khu nhà ở thấp tầng (ký hiệu LK01, LK02, LK03, LK04) được bố trí tiếp giáp với các trục đường giao thông chính đô thị, nội khu. Tổng diện tích đất là 0,54ha gồm 32 lô đất có diện tích các lô từ 161m2 - 216,4m2, mật độ xây dựng tối đa 80%, tầng cao 4 tầng; Khu cây xanh; Khu hạ tầng kỹ thuật… Chủ đầu tư dự kiến thi công, xây dựng, bàn giao và đưa dự án vào sử dụng trong năm 2022.

Danh tính nhà đầu tư

Tổng Công ty 36 (36 CORPORATION – JSC) tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 được thành lập vào ngày 4/4/1996. Tháng 3/2006 Bộ Quốc phòng quyết định nâng cấp Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 trở thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp Thương mại 36. Ngày 23/8/2011 Bộ trưởng Quốc phòng đã ký quyết định số 3036/QĐ-BQP về việc thành lập Tổng công ty 36 hoạt động theo hình thức Công ty mẹ-Công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36.

Ngày 22/2/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 280/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần Công ty mẹ Tổng Công ty 36 thành Tổng Công ty 36 – CTCP. Ngày 25/5/2016, Tổng Công ty 36 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và chính thức bước vào hoạt động theo mô hình CTCP kể từ ngày 1/7/2016.

Hiện nay, Tổng Công ty 36 (địa chỉ tại số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) có vốn điều lệ 1.017,5 tỷ đồng, do ông Nguyễn Đăng Giáp (SN 1954 – Hà Nội) làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Hiền là Thành viên HĐQT; ông Nguyễn Đăng Thuận, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Lĩnh vực chủ yếu của Tổng Công ty 36 là xây dựng, tuy nhiên, thời gian qua, tổng công ty này lấn sang lĩnh vực đầu tư bất động sản với hàng loạt dự án như: Dự án Nhà ở khu vực trường Mầm non thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà (Lào Cai); dự án Khu phức hợp kinh doanh thương mại kết hợp nhà ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An); dự án Khu dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều; dự án Khu nhà ở Thương mại tại lô đất LK17,18,19,24 đường T3, T8,T10,T11 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc; Dự án B6 Giảng Võ, dự án 4-678; dự án Metropolitan CT36; dự án Khu nhà ở cao tầng, kết hợp dịch vụ thương mại, khách sạn Hanoi Orchard Park…

Ngày 9/5/2022, Tổng Công ty 36 đã ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của tổng công ty. Theo đó, tổng số cổ phiếu chào bán dự kiến hơn 59,8 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị chào bán dự kiến hơn 598,5 tỷ đồng.

Nguồn tiền thu về sẽ sử dụng để đầu tư các dự án: Dự án khu nhà ở Sapa, Lào Cai (150 tỷ đồng); dự án Khu phức hợp kinh doanh thương mại kết hợp nhà ở tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An (148,5 tỷ đồng); Dự án 6-8 Chùa Bộc, Hà Nội (300 tỷ đồng).

6 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty 36 đạt doanh thu 315 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế 2,6 tỷ đồng, tăng lỗ nhẹ so với khoản lỗ 2,2 tỷ đồng nửa đầu năm 2022.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Tổng Công ty 36 đạt 5.021,6 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn hơn 2.586 tỷ đồng, tài sản dài hạn hơn 2.435,6 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả hơn 3.948,6 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 2.465,7 tỷ đồng; nợ dài hạn 1.482,8 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu ở mức 1.073 tỷ đồng.

Mục tiêu năm 2022, Tổng Công ty 36 duy trì hoạt động xây lắp, mở rộng lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, tăng cường liên kết, hợp tác mọi nguồn lực để khai thác thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu…

Năm nay, doanh nghiệp này đặt kế hoạch kinh doanh khá khiêm tốn. Với tổng doanh thu 2.258 tỷ đồng, gấp 1,9 lần thực hiện năm 2021, tuy nhiên lãi sau thuế chỉ là 707 triệu đồng, tương đương 3% thực hiện năm ngoái.