Chủ đất quận 9 (TPHCM): “Tôi mua lô đất 3 năm chưa lên giá, giờ rao bán không ai hỏi”

Lô đất này của anh H toạ lạc tại khu vực quận 9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM). Vào thời điểm cuối năm 2021, anh được môi giới giới thiệu lô đất thổ cư với giá 2,8 tỉ đồng/căn. Mức giá này tăng khoảng 20% so với cùng kì năm 2020. Anh H xuống tiền mua lô này để đầu tư, trong khi vợ chồng anh ở chỗ khác, cũng thuộc Tp.Thủ Đức.

Thời điểm anh mua, các lô đất bên cạnh ngang giá hoặc cao hơn. Vì lô đất khá đẹp, sổ hồng và cư dân hiện hữu nên anh H kì vọng mức tăng sẽ tương đương 20-30% trong vòng 1 năm. Thế nhưng, đến giữa năm 2022, thị trường nhà đất xảy ra biến động. Kể từ thời điểm anh mua đến hiện tại giá không tăng. Anh rao bán bằng giá (2,8 tỉ đồng) nhưng không có người hỏi mua.

“Tôi gửi môi giới bán ra từ giữa năm 2023 đến hiện tại vẫn chưa thể bán giá đó. Tính ra, tôi mua đất 3 năm nhưng không lên giá”, anh H cho biết.

Ảnh: Hạ Vy

Ở một diễn biến khác, anh Q - nhà đầu tư đất nền đã dừng bán lô đất diện tích hơn 120m2 tại quận 9 do loạn giá. Anh gửi môi giới rao bán lô đất với giá 5,2 tỉ đồng/nền vào cuối năm 2023. Mức này tăng 300 triệu đồng so với giá anh mua vào (cuối năm 2021). Song, khi thông tin được đưa ra thị trường anh Q liên tục nhận được các cuộc gọi từ môi giới và người mua, trả giá trong khoảng 4,5 đến 5,1 tỉ đồng/nền. “Giá hiện tại loạn quá, nếu bán cũng không lãi đồng nào so với lúc mua vào”, anh Q cho hay.

Theo anh Q, giá thu về 5,2 tỉ đồng/nền là anh đã tính toán các chi phí và gần như bán huề vốn. Mục đích là có dòng tiền để bỏ vào việc kinh doanh riêng. Nếu đặt trong bối cảnh 3 năm đầu tư với mức giá tăng như vậy là quá ít so với số vốn bỏ ra. Mặc dù bán bằng vốn nhưng thời điểm này cũng không dễ có người mua.

Trường hợp nhà đầu tư ôm đất và nhìn giá thứ cấp khựng lại hoặc giảm không còn hiếm gặp trên thị trường đất nền phía Nam. Suốt giữa năm 2022 đến nay, đất nền thứ cấp tại quận 9 nói riêng, phía Nam nói chung đã giảm giá từ 10-30% so với thời điểm cuối năm 2021 (tuỳ khu vực, nền đất). Theo đó, những nền đất bán ra ngang giá hoặc nhích cao hơn rất khó thanh khoản. Nhà đầu tư vẫn tâm lý đi săn đất giảm giá so với năm 2022.

“Hiện nay thị trường đất nền quận 9 còn khá nhiều nền đất đang rao bán giảm giá trên dưới 15% so với đỉnh sốt. Vì thế, nhà đầu tư rao bán bằng giá so với cách đây 2-3 năm sẽ bán chậm hơn hoặc phải chờ thêm”, một môi giới nhà đất khu Đông Tp.HCM cho hay.

Theo ghi nhận, hiện mức độ quan tâm nhà đất tại khu vực Tp.HCM và lân cận đã tốt hơn năm 2023, song giao dịch chưa bùng nổ. Các nền đất hay nhà riêng lẻ, nhà phố bán ra thời điểm này hầu hết vẫn là hàng giảm giá. Nhà đầu tư thực sự ngộp tài chính vẫn xuất hiện nhưng đã giảm hơn so với năm 2023.