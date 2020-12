Chủ cơ sở mầm non lĩnh án vụ cháu bé bị chấn thương sọ não

Theo cáo trạng, vào ngày 3/3/2018, chị Vũ Thị Hương (SN 1991, trú tại Khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đưa cháu D.N.H đến học tại lớp mầm non Phương Nam (Khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên) do Nguyễn Thị Hà (SN 1958) làm chủ cơ sở.

Khi đến lớp, cháu H. sức khỏe bình thường và được chị Hương giao lại cháu cho bà Nguyễn Thị Hải và Phạm Thị Tuyền (con bà Hải) làm công tác giữ trẻ tại cơ sở.

Đến khoảng 12h cùng ngày, bà Hải gọi điện và thông báo cho chị Hương về việc cháu H. phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên.

Tại bản kết luận giám định của Trung tâm Giám định pháp y, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vào ngày 28/12/2018 đã khẳng định cháu H. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 64%, các vết thương tích là do vật tày tác động trực tiếp bờ trong mắt phải, má phải, lực tác động tương hỗ đối bên dẫn đến tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái, chèn ép, đè đẩy gây phù não, hôn mê, co giật, tổn thương xảy ra ngày 3/3/2018.

Bị cáo Nguyễn Thị Hà bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng". Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 14/12/2020, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án chủ cơ sở mầm non Phương Nam 12 tháng cải tạo không giam giữ, bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền 124,9 triệu đồng./.