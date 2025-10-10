Chủ chuỗi bệnh viện tư lớn nhất Việt Nam tiếp tục lãi lớn: Lợi nhuận 6 tháng tăng gấp đôi, lãi tổng cộng 1.900 tỷ từ đầu năm 2022

Theo công bố thông tin định kỳ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt gần 248 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với con số 127,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Kết quả này nối tiếp chuỗi hoạt động kinh doanh hiệu quả của Y Khoa Hoàn Mỹ trong những năm gần đây. Trước đó, cả năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận 553 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết quả này đánh dấu hơn 3 năm liên tiếp Y Khoa Hoàn Mỹ kinh doanh trên nền lợi nhuận cao, nâng tổng số lãi ròng thu về từ đầu năm 2022 đến thời điểm báo cáo đạt 1.917 tỷ đồng.

Báo cáo của Y Khoa Hoàn Mỹ cũng cho thấy quy mô bảng cân đối kế toán tiếp tục mở rộng. Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu tăng lên 2.458 tỷ đồng. Cùng chiều, tổng nợ phải trả tăng lên 5.400 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ 840 tỷ lên 2.515 tỷ đồng. Đáng lưu ý, theo thông tin từ HNX cho thấy doanh nghiệp này có một lô trái phiếu trị giá 1.400 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 5/10/2025.

Với kết quả này, tổng tài sản của Y khoa Hoàn Mỹ đã tăng lên mức 7.859 tỷ đồng.

Hoàn Mỹ là tập đoàn y khoa tư nhân được thành lập từ năm 1997. Dưới sự điều hành của chủ sở hữu hiện tại là Clermont Group, Hoàn Mỹ liên tục mở rộng quy mô thông qua các hoạt động mua bán và sáp nhập, đồng thời đầu tư mạnh vào chất lượng dịch vụ.

Chuỗi bệnh viện và phòng khám Hoàn Mỹ được bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng sáng lập. Năm 2009, ông Tùng đã chọn 2 quỹ ngoại là nhà đầu tư với 20 triệu USD cho 44% cổ phần của Hoàn Mỹ. Đây được xem là một trong những thương vụ đầu tư điển hình của hoạt động M&A giữa doanh nghiệp Việt với các nhà đầu tư ngoại trên thị trường.

Những áp lực từ việc đáp ứng yêu cầu của phía nhà đầu đã buộc ông Tùng phải đi đến quyết định bán Hoàn Mỹ cho Fortis Healthcare (Ấn Độ) với mức giá 100 triệu USD.

Sau đó, Fortis Healthcare tiếp tục quyết định bán lại Hoàn Mỹ cho Richard Chandler - tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Singapore (nay là Clermont Group).