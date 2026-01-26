Chú chó vàng hot nhất Việt Nam lúc này!

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng rộn ràng chia sẻ về một chú chó vàng tại Mũi Điện (Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk). Từ Facebook đến TikTok, hình ảnh chú cún nhỏ bé nhưng lanh lợi nhanh chóng lan rộng, thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, bình luận và chia sẻ.

Câu chuyện bắt đầu từ bài đăng của một bạn trẻ tên Quỳnh Ngô. Cô chia sẻ: "Sau khi đi Mũi Điện về mình đã day dứt và hối tiếc mãi. Mình mong các bạn yêu chó mèo có thể thấy bài viết này để khi đi Mũi Điện không phải hối tiếc như mình."

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: @quynhngomientay)

Theo lời Quỳnh, trong chuyến tham quan Mũi Điện, cô đã được một chú chó vàng dẫn đường. Tuy nhiên, phải đến khi lên xe rời đi, Quỳnh mới biết rằng đây là "cún dẫn tour" quen thuộc tại khu vực này, đã từng dẫn rất nhiều nhóm du khách. Vì không biết trước, Quỳnh cảm thấy hối tiếc khi không kịp chuẩn bị đồ ăn cho chú chó vàng, đồng thời nhắn nhủ mọi người nếu có dịp ghé Mũi Điện thì hãy mang theo chút bánh nước cho cún. Cô cũng bày tỏ mong muốn gửi tiền để mua đồ ăn cho chú.

Không ngờ rằng, dưới phần bình luận, rất nhiều du khách từng đến Mũi Điện cũng lần lượt chia sẻ lại hình ảnh họ chụp cùng chú chó vàng từ nhiều năm trước. Có người gặp từ năm 2019, người khác vào các năm 2022, 2023, 2024… và gần như ai cũng có kỷ niệm riêng với "bạn vàng".

Nhiều câu chuyện được kể lại khiến cộng đồng mạng vừa thích thú vừa xúc động. Bởi chú chó này không chỉ dẫn đường, mà còn được cho là rất "có tâm", thậm chí dường như còn biết bảo vệ những người đi một mình.

Tài khoản @tranganhtourguide89 viết: "Đây là bạn cún mình gặp ở Mũi Điện. Hình như bạn ấy thấy mình đi một mình hay sao mà sau khi ngắm cảnh ở Mũi Điện xong, mình xuống thì thấy bạn ấy đi theo mình, cứ đi một lúc lại ngoảnh đầu nhìn lại, giống kiểu dẫn đường xuống hoặc bảo vệ mình trong những ngày vắng người như thế này. Thật là đáng yêu quá."

Trong khi đó, @Phuong Thao Nguyen chia sẻ: "Ơ, mình có một clip quay bạn vàng này, vì khi ấy bạn trai mình quên đồ trên quán nước nên mình đứng chờ. Lúc đó cũng chiều sập tối, chỉ còn mình ở đó. Bạn vàng đứng suốt với mình như một vệ sĩ luôn ấy, rất là có trách nhiệm."

Một du khách khác có tài khoản @Sa pô chê cũng kể: "Bé này khôn lắm luôn, lúc mình lên nửa đường là gặp bé nó dẫn lên. Lúc xuống mình muốn đi đường khác là nó biết ý, dẫn mình đường ra bãi biển á. Mang theo bao nhiêu bánh nước là cho nó hết luôn."

(Ảnh: @myhmyh0704)

(Ảnh: nmtrnqqq)

Hiện tại, chú chó vàng Mũi Điện đang trở thành "nhân vật chính" trên mạng xã hội. Trên Google Maps, chú cún còn được du khách đặt tên là "Bạn chó vàng" và nhận về hàng loạt đánh giá 5 sao. Trên TikTok, các từ khoá liên quan cũng nhanh chóng lên xu hướng, với vô số video ghi lại khoảnh khắc chú chó dẫn đường, đứng chờ du khách hay lẽo đẽo theo sau như một người bạn đồng hành.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Giữa rất nhiều câu chuyện ồn ào trên mạng, hình ảnh chú chó vàng giản dị ở Mũi Điện lại mang đến một cảm xúc rất khác: nhẹ nhàng, ấm áp và đầy thiện cảm. Có lẽ chính những điều nhỏ bé như vậy - một chú chó dẫn đường, một sự tử tế âm thầm - lại góp phần khiến hình ảnh du lịch Việt Nam trở nên đáng yêu hơn trong mắt du khách, theo cách rất tự nhiên và chân thành.