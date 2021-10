Chú chó may mắn sót lại trong đàn 15 con bị tiêu hủy: Đã được tắm rửa khử khuẩn, chủ mới test âm tính

- Thật sự ấm lòng, mong chủ nhân mới sẽ yêu thương em cún. Nhìn thấy em khỏe mạnh, trưởng thành có lẽ cô chú sẽ vui lắm.

- Chắc em cún buồn lắm khi biết gia đình nó đã ra đi hết. Chúc em mau lớn rồi có dịp sẽ về thăm cô chú.

- Mình theo dõi hành trình về quê của cả gia đình họ, rồi xem clip họ về đến nơi an toàn, những chú chó chạy nhảy vui vẻ dễ thương biết bao. 2 em chó thật may mắn, và còn may hơn khi vào tay một người chủ tốt.



(Dân mạng đã để lại nhiều bình luận dưới bài chia sẻ thông tin về chú chó may mắn này)