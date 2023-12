“Chu Chỉ Nhược” Châu Hải My qua đời trong cô độc: Tâm lý học lý giải nỗi cô đơn khi có nhan sắc trời ban

Tối 12/12, Châu Hải My - người đẹp nức tiếng của giới giải trí Hong Kong, Trung Quốc qua đời ở tuổi 57 vì mắc bệnh nguy kịch. Nhiều năm qua, cố nghệ sĩ dành hết tình yêu cho thú cưng, sống một mình để chăm sóc 2 chú cún, 2 con mèo, một con nhím và một con thỏ.

Cuộc sống đơn độc của Châu Hải My những ngày tháng cuối đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bởi lẽ thời trẻ bà được biết đến với nhiều tên gọi mỹ miều như “biểu tượng gợi cảm Cbiz”, “Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh”,... và không thiếu người theo đuổi. Nhưng sau vài mối tình và một lần đổ vỡ hôn nhân, nữ diễn viên đã chọn cuộc sống độc thân, không kết hôn hay sinh con.

Châu Hải My trước đây

Nữ diễn viên nức tiếng một thời dành những năm tháng cuối đời để chăm sóc thú cưng

Trong thực tế, không chỉ Châu Hải My mà nhiều người có ngoại hình nổi bật, hấp dẫn thường có cuộc sống cô đơn. Điều này đã được lý giải theo góc độ khoa học.

Theo xu hướng của xã hội, có vẻ ngoài hấp dẫn là điều đáng mơ ước. Người ta tin rằng người sức hút sở hữu tấm vé ưu tiên trong cuộc sống. Thậm chí “pretty privilege” (đặc quyền xinh đẹp) còn trở thành một chủ đề được thảo luận rôm rả. Mọi người không khỏi ngạc nhiên trước những đặc quyền hay ưu ái dành cho ai đó chỉ vì họ có ngoại hình hơn người.

Có thể thấy lợi thế của việc có ngoại hình là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà tâm lý học, chuyên gia về hành vi con người đã phát hiện ra rằng, trái với niềm tin phổ biến kể trên, những người có ngoại hình hấp dẫn thực sự cô đơn hơn người bình thường. Vì sao vậy?

Phải đối mặt với sự thù địch vì bị ghen tị

Nghiên cứu trên tạp chí Journal of Personality and Social Psychology phát hiện ra rằng những người hấp dẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng tình bạn thực sự với người khác, đặc biệt là người cùng giới tính. Điều này xảy ra do sự ghen tị, đố kỵ.

Khi đi ra ngoài theo nhóm, mỗi người có xu hướng so sánh bản thân với những người xinh đẹp nhất nhóm, được gọi là so sánh xã hội. Họ thường có cảm giác không an toàn về ngoại hình hoặc tính cách của bản thân và vấn đề chưa được xử lý này có thể biểu hiện bằng sự ghen tị với một người cụ thể. Sự cạnh tranh vô thức này có thể khiến người hấp dẫn bị xa lánh, nhận những cảm xúc tiêu cực từ người khác.

(Ảnh minh họa)

Có thể bị định kiến tại nơi làm việc, nhất là phụ nữ

Theo một nghiên cứu được công bố năm 2014, người có ngoại hình ưa nhìn hơn sẽ có nhiều cơ hội thăng chức và kiếm được nhiều tiền hơn. Đây là một đặc quyền đáng kể nhưng không phải xinh đẹp lúc nào cũng là lợi thế, những người xinh đẹp đôi khi bị ghen tị ngay từ khi tuyển dụng.

Cụ thể, có nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu được phỏng vấn tuyển dụng bởi người cùng giới tính, tỷ lệ trúng tuyển sẽ thấp hơn nếu họ nghĩ ứng viên hấp dẫn hơn. Lý do một lần nữa liên quan đến sự ghen tị và thù địch của người tuyển dụng với các ứng viên. Bên cạnh đó ngoại hình ưa nhìn có thể giúp đàn ông ngày càng có sự nghiệp phát triển thì phụ nữ xinh đẹp sẽ phải đối mặt với thành kiến, phân biệt giới tính.

Cũng chính vì lý do này, thành công trong học tập hay sự nghiệp của những người có ngoại hình thường bị cho là nhờ vẻ ngoài, may mắn chứ không phải do năng lực. Thậm chí, họ còn bị đánh giá là không đủ năng lực trong công việc hoặc không xứng đáng với cuộc sống giàu có, hạnh phúc.

Bị đánh giá trong lần gặp đầu tiên, khiến đối tượng hẹn hò cảm thấy lo lắng

Hiệu ứng hào quang có thể gán cho người có ngoại hình hấp dẫn những đặc điểm tích cực như thông minh, sạch sẽ, cư xử đúng đắn,... thì nó cũng có thể gây ra ấn tượng ban đầu không tốt với những người xung quanh. Theo nghiên cứu của tạp chí Sage, những cảm nhận không tốt này thường là khó gần, chảnh, luôn coi mình là trung tâm, bất tài, lăng nhăng,... Điều này làm giảm sự tương tác của xã hội với những người này, kể cả chuyện hẹn hò.

Rõ ràng, những người có ngoại hình hấp dẫn được cho rằng sẽ dễ dàng hơn khi hẹn hò và yêu đương vì luôn có nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên đó là một sự hiểu lầm, nhất là trên các ứng dụng hẹn hò. Theo Christian Rudder, người đồng sáng lập nền tảng hẹn hò trực tuyến OKCupid, những người có ngoại hình bình thường, đôi khi kém hấp dẫn lại có nhiều khả năng tìm thấy chân ái từ nền tảng hẹn hò qua mạng.

Ngoài ra Rudder cũng cho rằng khi một người gặp đối tượng rất hấp dẫn, họ sẽ nghĩ rằng đối phương có quá nhiều người theo đuổi, có thể không chú ý đến họ. Và không ai thích bị từ chối cả nên họ thường bỏ qua và có xu hướng kết nối với những người bình thường hơn, khiến họ nghĩ rằng có thể có cơ hội hẹn hò.

(Ảnh minh họa)

Tóm lại, trong khi sức hấp dẫn vẫn là điều được nhiều người ao ước, có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn theo nhiều cách thì những nhược điểm của nó cũng không thể bỏ qua. Từ việc không được đánh giá cao tại nơi làm việc đến không thể giao tiếp hiệu quả, ngoại hình hấp dẫn thực sự có thể làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn.

(Tổng hợp)