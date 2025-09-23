Chu cấp 20 triệu đồng/tháng cho mẹ chồng, phát hiện tài khoản trống không con dâu lập tức dừng ngay: Không ai oán trách, còn cảm ơn

Chia sẻ của người phụ nữ họ Lương (Trung Quốc) đã gây chú ý trên một diễn đàn về gia đình. Theo cô Lương, bố mẹ chồng cô là người vô cùng đáng mến, luôn coi con dâu như con cái trong nhà. Một phần vì bố mẹ cô Lương mất sớm nên người phụ nữ càng coi trọng gia đình thứ 2 này. Mỗi tháng, vợ chồng cô Lương chu cấp cho bố mẹ khoảng hơn 5.500 NDT (20 triệu đồng), đủ để cả hai sống dư dả sau khi nghỉ hưu.

Ngay cả khi bố chồng qua đời, vợ chồng cô Lương vẫn không thay đổi mức tiền này. Vợ chồng cô còn quan tâm đến mẹ hơn, chỉ cần bà ốm là sẽ thay phiên nhau đưa đi khám bệnh. Mẹ cũng sang giúp phụ giúp vợ chồng cô việc nhà, đón cháu, cuối tuần cả gia đình lại vui vẻ dã ngoại cùng nhau. Không ít người cảm thấy ngưỡng mộ mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình cô Lương.

Ảnh minh hoạ

Khoảng 1 năm trước, mẹ chồng cô giao lưu với một nhóm bạn hưu trí cùng khu phố. Họ đi chơi và du lịch nhiều hơn, có thời gian hàng tuần liền không ở nhà. Ban đầu vợ chồng người phụ nữ cảm thấy việc có thêm các mối quan hệ mới rất tốt cho người lớn tuổi, giúp mẹ đỡ cảm thấy buồn chán hơn nên rất ủng họ, còn cho thêm tiền để bà hội họp cùng bạn bè dễ dàng hơn.

Cho đến đầu năm nay, khi cô Lương vừa trả nợ mua nhà xong lại có một khoản học phí lớn của con trai phát sinh nên cô có ý định mượn mẹ chồng tiền. Thế nhưng mẹ cô thẳng thừng từ chối luôn, viện đủ lý do để không cho vợ chồng cô vay. Trước sự thờ ơ của mẹ, cô Lương cảm thấy mẹ chồng hơi ích kỷ và không thông cảm với hoàn cảnh của các con.

Biến cố đến khi mẹ chồng cô Lương bị ngất xỉu nên ngã khá nặng, tổn thương cột sống và phải phẫu thuật. Chi phí nhập viện rất lớn nên vợ chồng người phụ nữ hỏi đến thẻ ngân hàng của mẹ để chi trả, thế nhưng mẹ cô do dự không nói thẻ ngân hàng để ở đâu. Thấy mẹ đang ốm yếu nên cô Lương cũng không gặng hỏi thêm.

Đến khi mẹ xuất viện, trong lúc tìm giấy tờ trong tủ quần áo để làm thủ tục nhận quyền lợi từ bảo hiểm y tế, cô Lương vô tình phát hiện sao kê thẻ ngân hàng của mẹ. Toàn bộ tiền họ chu cấp những tháng trước đây và tiền bố để lại đều rút ra hết. Vợ chồng cô Lương còn tưởng mẹ bị lừa nên hỏi kỹ càng xem số tiền trong thẻ đã đi đâu.

Ảnh minh hoạ

Lần này mẹ mới nói ra sự thật, hoá ra các bạn hưu trí đã rủ bà lập nhóm mua xổ số chung để mỗi ngày tuổi già trôi qua đỡ chán nản, còn mua chung với nhau không ít các sản phẩm chăm sóc sức khỏe quảng cáo rầm rộ và nghe theo các “chuyên gia trên mạng” để đầu tư với hứa hẹn “sinh lời”.

Nghe lời bộc bạch của mẹ mà vợ chồng cô Lương choáng váng đến bất lực, dù cả 2 giải thích thế nào bà vẫn tin rằng việc mình làm là để tốt cho con cháu, một thời gian sau sẽ có nhiều tiền hơn. Trong khi đó tin tức mỗi ngày thường xuyên đưa tin về những người cao tuổi bị lừa đầu tư, lừa mua những sản phẩm kém chất lượng.

Dù cấm bà giao du với những người bạn cùng khu phố nữa nhưng họ vẫn có cách để liên lạc với nhau qua điện thoại, 2 vợ chồng cô Lương cảm thấy chẳng thể kiểm soát nổi. Cuối cùng sau 1 tháng suy nghĩ, họ thống nhất cắt khoản chu cấp, đưa bà lên thành phố sống cùng một thời gian để cắt đứt liên lạc với các mối quan hệ độc hại kia mà vẫn có người chăm sóc, hạn chế việc tiêu tiền quá tay.

Ảnh minh hoạ

Gia đình, họ hàng nhà chồng không ai oán trách, còn cảm ơn vì vợ chồng cô Lương đã cương quyết ngăn mẹ tiếp tục mắc sai lầm. Mọi người đều hiểu đó là giải pháp phù hợp với tình huống hiện tại. Vợ chồng người phụ nữ này chỉ hối hận vì đã không quan tâm, sát sao mẹ sớm hơn.