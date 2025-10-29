Chốt trang bị Hyundai Venue thế hệ mới: ADAS cấp độ 2 với 16 tính năng, phanh đĩa 4 bánh, camera 360 độ, màn hình cong, 8 loa Bose,

Hyundai Venue thế hệ tiếp theo dù kế hoạch ngày 4/11 mới chính thức ra mắt nhưng Hyundai Ấn Độ đã công bố những trang bị của mẫu xe này.

Về kích thước, xe dài x rộng x cao lần lượt là 3.995 x 1.800 x 1.665 (mm) và trục cơ sở 2.520mm, tức cao hơn 48mm, rộng hơn 30mm so với đời cũ. Các chi tiết ngoại thất có thể kể đến như đèn LED định vị gồm 1 dải kéo dài toàn bộ mặt trước, cụm đèn chiếu sáng vuông vức thiết kế mới, mâm xe 16 inch, thanh giá nóc mới... Điểm đặc biệt ở ngoại thất là việc xe trang bị phanh đĩa cho cả 4 bánh.

Hyundai Venue thế hệ mới. Ảnh: Hyundai

Nội thất mang phong cách khỏe khoắn với nhiều nét thẳng. Toàn bộ táp lô trước là hình chữ H cách điệu, từ 2 cụm điều hòa đến thanh nối ở giữa. Điểm nhấn là cụm màn hình cong tạo nên từ 2 màn hình đều kích thước 12,3 inch, gồm màn hình hiển thị sau vô-lăng và màn hình giải trí cảm ứng hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto. Dàn âm thanh gồm 8 loa đến từ Bose.

Các trang bị đáng chú ý bao gồm hệ thống an toàn ADAS cấp độ 2 bao gồm các tính năng: Ga tự động thông minh với chế độ dừng và đi; cảnh báo va chạm phía trước đối với ô tô, người đi bộ, xe đạp, xe rẽ tại ngã tư, xe ngược chiều; hỗ trợ giữ làn; cảnh báo người lái mất tập trung; hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe...

Nội thất Hyundai Venue thế hệ mới. Ảnh: Hyundai

Ngoài ra, xe còn camera 360 độ và tính năng quan sát điểm mù xung quanh xe. Một số tính năng khác có thể kể đến như điều hòa tự động, ghế chỉnh điện, ghế có sưởi, gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc không dây, ghế hàng thứ hai có thể ngả lưng, tựa tay trước và sau, cửa gió điều hòa phía sau, rèm che cửa sổ sau và nhiều tiện ích khác.

Về khả năng vận hành, Hyundai Venue 2026 sẽ có ba tùy chọn động cơ bao gồm máy xăng 1.2L hút khí tự nhiên, máy xăng 1.0L tăng áp, máy dầu 1.5L tăng áp.

Một số hình ảnh các trang bị của Hyundai Venue thế hệ mới: